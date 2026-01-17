Care sunt serviciile medicale de care beneficiază persoanele fără asigurare. Categoriile de pacienți

Persoanele fără asigurare medicală din România vor avea acces, și în 2026, la un pachet clar definit de servicii medicale finanțate din fonduri publice, potrivit reglementărilor în vigoare din sistemul de sănătate.
Acestea includ atât consultații și investigații de bază, cât și servicii de prevenție gratuite, menite să depisteze din timp afecțiuni cu impact major asupra sănătății. În plus, pacienții neasigurați pot beneficia de tratamente și monitorizare medicală dacă sunt incluși în programele naționale de sănătate, în condițiile stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, sintetizează publicația Unirea.
Pachetul de servicii destinat persoanelor neasigurate, completat de măsurile de prevenție și de programele naționale de sănătate, urmărește reducerea riscurilor medicale majore și asigurarea unui nivel minim de îngrijire pentru toți pacienții, indiferent de statutul lor în sistemul de asigurări.
Potrivit datelor, CNAS a menționat că serviciile respective sunt valabile fără alte costuri pentru pacienți. De altfel, serviciile sunt disponibile în limita prevederilor legale și a cadrului stabilit de contractul-cadru al CNAS. În acest sens, pacienții pot beneficia de consultații, investigații, spitalizări și tratamente fără a fi nevoiți să plătească pentru acestea.
Pachetul minimal de servicii se acordă persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat și cuprinde:
Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt:
Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medicochirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.
Serviciile medicale se pot acorda prin spitalizare de zi, prin care se înțelege o durată de internare de maxim 12 ore, sau prin spitalizare continuă, cu o durată de internare mai mare de 12 ore.
Persoanele neasigurate vor suporta integral costurile analizelor de laborator și al investigațiilor imagistice recomandate și contravaloarea tratamentului prescris de medicul specialist, cu următoarele excepții:
Pachetul cuprinde servicii medicale paraclinice acordate persoanelor care nu pot face dovada calității de asigurat în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și la gravidă, virusul HIV, la recomandarea medicilor de familie sau a unui medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. Biletul de trimitere pe baza căruia se acordă investigațiile are consemnat „ H/S”.
În spitalizare de zi, în cazul persoanelor neasigurate, pot fi tratate afecțiuni precum:
Persoanele neasigurate în sistemul de sănătatea pot beneficia de:
Pe durata unei urgențe medicale, pacientul poate fi internat gratuit într-o unitate sanitară publică. După stabilizarea stării de sănătate și ieșirea din situația de urgență, orice continuare a internării implică achitarea integrală a costurilor de spitalizare de către pacient.
Pentru a beneficia de aceste servicii, o persoană neasigurată trebuie să se înscrie pe lista de pacienți a unui medic de familie, la alegerea sa. Dacă a avut un medic de familie când a fost persoană asigurată, se poate reînscrie la acesta. Ulterior, se va efectua o programare pentru o consultație de prevenție.
Consultațiile de prevenție pentru persoanele neasigurate se acordă pacienților, pe grupe de vârstă astfel:
Dacă la oricare din consultații medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii, acesta va putea elibera un bilet de trimitere, după caz:
Biletele de trimitere pentru cazurile suspecte oncologic vor fi marcate cu inițialele SO.
Pacienții neasigurați înscriși în programul național de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA și în programul național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei beneficiază de:
Pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecțiunea/afecțiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum și de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
