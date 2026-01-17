Care sunt serviciile medicale de care beneficiază persoanele fără asigurare. Categoriile de pacienți

Persoanele fără asigurare medicală din România vor avea acces, și în 2026, la un pachet clar definit de servicii medicale finanțate din fonduri publice, potrivit reglementărilor în vigoare din sistemul de sănătate.

Acestea includ atât consultații și investigații de bază, cât și servicii de prevenție gratuite, menite să depisteze din timp afecțiuni cu impact major asupra sănătății. În plus, pacienții neasigurați pot beneficia de tratamente și monitorizare medicală dacă sunt incluși în programele naționale de sănătate, în condițiile stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, sintetizează publicația Unirea. Pachetul de servicii destinat persoanelor neasigurate, completat de măsurile de prevenție și de programele naționale de sănătate, urmărește reducerea riscurilor medicale majore și asigurarea unui nivel minim de îngrijire pentru toți pacienții, indiferent de statutul lor în sistemul de asigurări. Potrivit datelor, CNAS a menționat că serviciile respective sunt valabile fără alte costuri pentru pacienți. De altfel, serviciile sunt disponibile în limita prevederilor legale și a cadrului stabilit de contractul-cadru al CNAS. În acest sens, pacienții pot beneficia de consultații, investigații, spitalizări și tratamente fără a fi nevoiți să plătească pentru acestea.

Servicii medicale pentru neasigurați într-un spital de stat

Pachetul minimal de servicii se acordă persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat și cuprinde:

servicii de îngrijire a sănătății;

medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemoepidemic;

servicii medicale în asistența medicală primară;

monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei;

servicii de planificare familială; servicii de prevenție;

transport sanitar neasistat și se stabilește prin contractul-cadru și normele de aplicare a acestuia.

Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare continuă sunt: a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă (avort spontan incomplet, fără complicaţii, plagă deschisă a altor părţi ale pumnului şi mâinii etc)

b) boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului (Tratamentul şi profilaxia rabiei cu antitetanic, monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor etc);

c) naşterea/ consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lăuziei. Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au asigurat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medicochirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical.

Serviciile medicale se pot acorda prin spitalizare de zi, prin care se înțelege o durată de internare de maxim 12 ore, sau prin spitalizare continuă, cu o durată de internare mai mare de 12 ore.

Persoanele neasigurate vor suporta integral costurile analizelor de laborator și al investigațiilor imagistice recomandate și contravaloarea tratamentului prescris de medicul specialist, cu următoarele excepții:

analize de laborator, imagistică (radiografii și ecografii) pentru confirmarea afecțiunii oncologice (cu bilet de trimitere SO);

testare în ambulatoriul paraclinic de specialitate pentru virusul hepatitic B (Antigen Hbs) și virusul hepatitic C (Anti HCV);

testarea femeilor însărcinate în ambulatoriul paraclinic de specialitate pentru virusul HIV.

Pachetul cuprinde servicii medicale paraclinice acordate persoanelor care nu pot face dovada calității de asigurat în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C și la gravidă, virusul HIV, la recomandarea medicilor de familie sau a unui medic de specialitate din ambulatoriul de specialitate, numai pentru cazurile în care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se află în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate. Biletul de trimitere pe baza căruia se acordă investigațiile are consemnat „ H/S”.

În spitalizare de zi, în cazul persoanelor neasigurate, pot fi tratate afecțiuni precum:

anemie, infecții ale căilor respiratorii, infecții ale tractului urinar, infecții intestinale virale sau bacteriene, diaree infecțioasă; sindromul intestinului iritabil, boala refluxului gastroesofagian;

varice fără inflamație, amigdalită acută, tiroidită autoimună;

diabet zaharat, cardiomiopatia ischemică; insuficiența valvei mitrale sau aortice fără indicație de intervenție chirurgicală, hepatită alcoolică.

Consultații de urgență la domiciliu pentru neasigurați

Persoanele neasigurate în sistemul de sănătatea pot beneficia de:

consultații de urgență la domiciliu pentru urgențe medico-chirurgicale, care sunt încadrate la „cod verde” (pacientul este conștient, prezintă simptome ușoare, leziuni minore, nu prezintă dificultăți în respirație etc.);

transportul echipajului de consultații de urgență la domiciliu și, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică și nu necesită monitorizare și îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistență medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu;

transport la externare (inclusiv în alt județ) pentru persoanele care nu sunt transportabile cu mijloace de transport, care au suferit diferite afecțiuni printre care: fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, fracturi ale centurii pelviene sau coloanei vertebrale, deficit motor neurologic major și stări post accidente vasculare cerebrale, amputații recente ale membrelor inferioare, deficit motor sever al membrelor inferioare, tumori cerebrale operate etc.

transportul de la și la domiciliu al bolnavilor cu talasemie majoră în vederea efectuării transfuziei;

transport de la centrul de dializă până la domiciliu și retur al persoanelor peste18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulți, în vederea efectuării dializei în unitățile sanitare situate în alt județ decât cel de domiciliu al persoanei respective.

Pe durata unei urgențe medicale, pacientul poate fi internat gratuit într-o unitate sanitară publică. După stabilizarea stării de sănătate și ieșirea din situația de urgență, orice continuare a internării implică achitarea integrală a costurilor de spitalizare de către pacient.

Servicii medicale de prevenție gratuite pentru neasigurați

Pentru a beneficia de aceste servicii, o persoană neasigurată trebuie să se înscrie pe lista de pacienți a unui medic de familie, la alegerea sa. Dacă a avut un medic de familie când a fost persoană asigurată, se poate reînscrie la acesta. Ulterior, se va efectua o programare pentru o consultație de prevenție.

Consultațiile de prevenție pentru persoanele neasigurate se acordă pacienților, pe grupe de vârstă astfel:

Adulții între 18 și 39 de ani pot primi, o dată pe an, o consultație gratuită pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentație, activitate fizică și greutate corporală;

Până la 2 consultații pe an pentru persoanele peste 40 de ani, care sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cornice;

Până la 3 consultații pe an pentru persoanele de peste 40 de ani care nu sunt în evidența medicului de familie și cu alte afecțiuni cronice.

Dacă la oricare din consultații medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer (boală oncologică), pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii, acesta va putea elibera un bilet de trimitere, după caz:

Să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii;

Să fie consultat ambulatoriu de un medic specialist;

Să fie internat în regim de spitalizare de zi.

Biletele de trimitere pentru cazurile suspecte oncologic vor fi marcate cu inițialele SO.

Servicii medicale pentru persoanele neasigurate înscrise în programele naționale de sănătate

Pacienții neasigurați înscriși în programul național de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA și în programul național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei beneficiază de:

servicii medicale și conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naționale respective;

întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate;

în cazul programului național de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aceste beneficii se acordă până la vindecarea afecțiunii respective.

Pacienții neasigurați înscriși în celelalte programe naționale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecțiunea/afecțiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum și de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

