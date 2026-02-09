Cât costă să îți pui toți dinții în 2026, în România. Prețul poate fi „astronomic”

Românii au început să fie din ce în ce mai atenți la sănătatea dinților lor. Așadar, ei au început să meargă tot mai des la dentist, ori să înceapă să își refacă cu totul dantura, mai exact, să își pună toți dinții.

Odată cu mărirea de prețuri, aceste proceduri au devenit tot mai costisitoare, iar mulți nu și le permit.

Pe piața din România există mai multe variante de lucrări, economică, standard și premium, iar prețurile lor diferă foarte mult.

Stomatologii încep cu prima etapă, unde dinții se montează în 24 de ore, iar în 4-6 luni pacientul revine pentru a finaliza lucrarea.

Cât costă să îți pui toți dinții în 2026

a) Sistemul „All-on-4” sau „All-on-6” (Dinți ficși in 24 de ore)

Aceasta este cea mai populară soluție pentru refacerea întregii arcade.

– o arcada (doar partea de sus sau doar jos) costă între 14.000 lei și 36.000 lei.

Prețul mai mic corespunde de obicei sistemelor cu 4 implanturi de tip „budget” (ex: Inno, Megagen)

Prețul mai mare implică 6 implanturi premium (ex: Straumann, Nobel Biocare).

– ambele arcade costă între 28.000 lei și 70.000 lei (etapa inițială).

b) Lucrare definitiva (După 4-6 luni)

După ce implanturile s-au integrat in os, lucrarea provizorie trebuie înlocuită cu una permanenta.

– Lucrare metalo-ceramica: aprox. 14.000 lei per arcada.

– Lucrare din zirconiu (premium): intre 20.000 lei si 28.000 lei per arcada.

TOTAL

– varianta economica: 56.000 lei

– varianta standard: 70.000 lei

– varianta premium: +110.000 lei

Recomandările autorului: