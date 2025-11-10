Cât costă viața în Elveția în 2025. Coșul de CUMPĂRĂTURI de bază în „țara băncilor”, mai mic decât în România

Românii care trăiesc în Elveția resimt zilnic costul ridicat al vieții, iar un simplu drum la supermarket confirmă acest lucru, însă raportat la veniturile elvețienilor, în realitate lucrurile stau un pic altfel. Prin comparație, coșul de cumpărături în România raportat la venituri este mult mai mare decât în țara cantoanelor.

Am analizat două bonuri de cumpărături de la magazinele Coop din Zurich și Geneva, pentru a afla cât costă alimentele de bază și produsele uzuale în 2025, iar rezultatele sunt îngrijorătoare, dacă ne gândim prin comparație la costul vieții din România.

Astfel, un bon de la Coop Zurich Letzipark, unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din Elveția arată că un coș cu produse obișnuite de la pâine, iaurt și brânzeturi, până la carne și fructe ajunge la 111,5 franci elvețieni, adică aproximativ 609 lei (1 franc = 5,4 lei), scrie Libertatea.ro.

Printre prețurile care atrag atenția se numără următoarele alimente:

Chifle bio cu fructe (90 g) – 1,8 franci (9,8 lei)

Tort de mere (725 g) – 14,5 franci (79 lei)

Iaurt Hirz – între 1,1 și 1,25 franci bucata (6–7 lei)

Brânză raclette XXL (1,2 kg) – 18,95 franci (103 lei, la reducere)

Grana Padano (250 g) – 5,9 franci (32 lei)

Crenvurști Deli (158 g) – 5 franci (27 lei)

Salam Bresaola (102 g) – 10,4 franci (57 lei)

Afine (125 g) – 4,95 franci (27 lei)

La Geneva, într-un alt magazin Coop, prețurile sunt similare:

Pâine de secară – 2,95 franci (16 lei)

Lapte bio UHT – 1,95 franci (10,6 lei)

Ouă (10 bucăți) – 4,8 franci (26 lei)

Șuncă de pui – 6,95 franci (38 lei)

Carne tocată amestec (0,5 kg) – 8,5 franci (46 lei)

Țigări Superslims Lilas (pachet) – 10 franci (54,6 lei)

Mâncare de câine Pedigree (300 g) – 2,4 franci (13 lei)

Valoarea totală a cumpărăturilor din Geneva a fost de 96,5 franci (527 lei), iar fără produse nealimentare, suma scade la 308 lei.

Cât plătesc românii pentru alimentele de bază

Prin comparație, în România, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent în 2025, pentru o familie cu doi adulți și doi copii, a crescut cu aproape 9% față de anul precedent. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, costul acestui coș a urcat cu 920 de lei într-un singur an.