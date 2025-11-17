Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face

Sarmalele de post reprezintă un preparat ușor, sănătos și delicios care merită încercat, însă trebuie știut și câte calorii au.

Deși sunt mai ușoare decât sarmalele clasice cu carne, aportul caloric poate să varieze în funcție de ingredientele folosite, de metoda de preparare și de porția consumată.

Câte calorii au sarmalele de post?

Caloriile sarmalelor de post pot varia de la 40-60 kcal per sarma mică până la peste 100 kcal pentru sarmalele mari, făcute cu mult orez și ulei. Diferența cea mai vizibilă o dă proporția dintre orez și legume.

Dacă orezul este baza rețetei, atunci crește automat valoarea calorică, pentru că orezul fiert este dens energetic. În schimb, când legumele precum morcovul, ceapa, ciupercile, dovlecelul sau chiar lintea sunt baza umpluturii, caloriile scad considerabil, iar fibra crește, astfel ajută la sațietate.

Uleiul reprezintă cea mai mare cauză a caloriilor în sarmalele de post. Fiecare lingură poate să adauge peste 100 kcal, iar multe rețete tradiționale încep prin călirea cepei și a morcovului în mai multe linguri de ulei. Pentru cei care țin la siluetă, eliminarea prăjirii și trecerea la înăbușirea cu apă, supă sau foarte puțin ulei, schimbă total valoarea calorică a preparatului.

Și modul de fiebere influențează semnificativ, astfel, sarmalele făcute la cuptor cu mai mult ulei sau sos gros vor avea mai multe calorii decât cele pregătite la foc mic în lichid diluat. Un alt aspect este varza folosită. Varza murată în sine are foarte puține calorii, însă dacă frunzele sunt groase și sarmalele sunt rulate mari, porția poate deveni consistentă caloric doar prin volum.

Sarmalele de post sunt un preparat versatil, sănătos și delicios, cu un număr de calorii reduse comparativ cu cele tradiționale.

