Românii cu venituri mici pot solicita, de astăzi, ajutorul pentru plata facturilor la energie electrică, prin noua platformă online lansată de Ministerul Muncii.

Fiecare beneficiar eligibil va primi lunar vouchere în valoare de 50 de lei, sub forma unui cod de bare ce va fi aplicat direct pe factură.

Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și este accesibilă atât persoanelor fizice, cât și reprezentanților primăriilor și ai Poștei Române, care vor sprijini procesul de înscriere.

Potrivit Ministerului Muncii, de voucherele de energie pot beneficia persoanele singure cu venituri lunare sub 1.900 de lei, dar și familiile cu venituri medii de maximum 1.784 lei pe membru.

Ajutorul se va acorda lunar și este destinat exclusiv plății energiei electrice.

Cum funcționează platforma voucherelor

Accesarea platformei – Beneficiarii trebuie să intre pe site-ul oficial al Ministerului Muncii, unde a fost creată secțiunea specială pentru voucherele de energie. Crearea contului – Se introduc datele personale (CNP, nume, adresă de domiciliu, venituri declarate). Verificarea eligibilității – Platforma verifică automat veniturile în baza datelor ANAF și Casei de Pensii. Confirmarea înscrierii – După validare, beneficiarul primește confirmarea că va primi lunar voucherul în valoare de 50 de lei. Utilizarea voucherului – Codul de bare primit lunar se aplică direct pe factura de energie electrică, reducând suma de plată.

Cum te înscri în plarformă dacă nu ai acces la internet

Pentru persoanele care nu au acces la internet, reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române pot introduce datele în platformă, astfel încât nicio categorie vulnerabilă să nu fie exclusă.

Ministerul Muncii precizează că platforma a fost finalizată înainte de termen și deja a trecut prin faza de testare, urmând ca în perioada următoare să fie distribuite primele vouchere.