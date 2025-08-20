Prima pagină » Social » Categoriile de români care vor beneficia de un ajutor pentru plata FACTURILOR la curent. Cum te poți înscrie în platforma voucherelor de energie

Categoriile de români care vor beneficia de un ajutor pentru plata FACTURILOR la curent. Cum te poți înscrie în platforma voucherelor de energie

Denis Andrei
20 aug. 2025, 09:41, Social
Categoriile de români care vor beneficia de un ajutor pentru plata FACTURILOR la curent. Cum te poți înscrie în platforma voucherelor de energie

Românii cu venituri mici pot solicita, de astăzi, ajutorul pentru plata facturilor la energie electrică, prin noua platformă online lansată de Ministerul Muncii.

Fiecare beneficiar eligibil va primi lunar vouchere în valoare de 50 de lei, sub forma unui cod de bare ce va fi aplicat direct pe factură.

Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și este accesibilă atât persoanelor fizice, cât și reprezentanților primăriilor și ai Poștei Române, care vor sprijini procesul de înscriere.

Potrivit Ministerului Muncii, de voucherele de energie pot beneficia persoanele singure cu venituri lunare sub 1.900 de lei, dar și familiile cu venituri medii de maximum 1.784 lei pe membru.

Ajutorul se va acorda lunar și este destinat exclusiv plății energiei electrice.

Cum funcționează platforma voucherelor

  1. Accesarea platformei – Beneficiarii trebuie să intre pe site-ul oficial al Ministerului Muncii, unde a fost creată secțiunea specială pentru voucherele de energie.
  2. Crearea contului – Se introduc datele personale (CNP, nume, adresă de domiciliu, venituri declarate).
  3. Verificarea eligibilității – Platforma verifică automat veniturile în baza datelor ANAF și Casei de Pensii.
  4. Confirmarea înscrierii – După validare, beneficiarul primește confirmarea că va primi lunar voucherul în valoare de 50 de lei.
  5. Utilizarea voucherului – Codul de bare primit lunar se aplică direct pe factura de energie electrică, reducând suma de plată.

Cum te înscri în plarformă dacă nu ai acces la internet

Pentru persoanele care nu au acces la internet, reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române pot introduce datele în platformă, astfel încât nicio categorie vulnerabilă să nu fie exclusă.

Ministerul Muncii precizează că platforma a fost finalizată înainte de termen și deja a trecut prin faza de testare, urmând ca în perioada următoare să fie distribuite primele vouchere.

Citește și

EXTERNE Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
17:00
Noi CONDIȚII pentru solicitanții de cetățenie în SUA. Un expert: Ofițerii de la Imigrație sunt puși să evalueze ceva ce nu pot defini clar
EXTERNE O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
15:10
O româncă de 21 de ani a fost ARESTATĂ în Italia. Femeia era căutată pentru tâlhărie și crimă
VIDEO Șase tineri au fost alergați de URS în Săcele: „Am vrut să intru în curte, dar poarta era închisă”
14:02
Șase tineri au fost alergați de URS în Săcele: „Am vrut să intru în curte, dar poarta era închisă”
VIDEO Călin Georgescu acuză public faptul că MONAHII își pierd asigurările de sănătate. Patriarhia îl contrazice. Ce spune legea și ce a modificat Guvernul
15:50, 18 Aug 2025
Călin Georgescu acuză public faptul că MONAHII își pierd asigurările de sănătate. Patriarhia îl contrazice. Ce spune legea și ce a modificat Guvernul
ACTUALITATE Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025
14:04, 18 Aug 2025
Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025
Mediafax
Limbajul corporal al lui Trump la întâlnirea cu Zelenski: Ce semnificație are pumnul ridicat în aer
Digi24
Guvernul Bolojan taie din privilegii: cum arată ordonanța de urgență care blochează transferurile și cumulul pensie-salariu
Cancan.ro
A crezut că e o eroare! Ce scria pe factura de curent a unui bărbat din Bihor, după liberalizarea prețului la electricitate
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Cum reușesc mulți români să pună bani de-o parte: „Indiferent de venituri, trebuie să trăiești din mai puțin”
Mediafax
Cum au ajuns stenogramele din dosarul Piedone în presă. Explicația șefului DNA
Click
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Filmul tragediei de pe A1. Surse: Tinerii s-ar fi aruncat în fața TIR-ului pentru că părinții nu îi lăsau să aibă o relație
Digi24
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Cancan.ro
BREAKING | Un deputat s-a sinucis chiar în clădirea Parlamentului
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
observatornews.ro
A încercat să se sinucidă de două ori într-o singură noapte. Într-un final, femeii din Botoşani i-a ieşit
StirileKanalD
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
KanalD
Alertă la granița României! Localnicii, îndemnați să se adăpostească în urma atacului cu drone
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Mai poți conduce dacă nu mai ai puncte pe permisul de conducere? Reguli impuse de noul Cod Rutier 2025
Descopera.ro
În sfârșit S-A AFLAT: De ce unii oameni vorbesc în somn?
Capital.ro
Șoferii, taxați pe kilometru condus. Măsura pe care o pregătește Guvernul în România. Se va plăti chiar și de 18 ori mai mult
Evz.ro
Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi
A1
Imaginile incendiare cu Delia într-un costum de baie minuscul: „Mâna sus care dați zoom”. Fanii au crezut că sunt „scăpate” pe internet
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mihai Brotac, un tânăr de 24 de ani a murit înecat, după ce a alunecat și a fost luat de curenți
RadioImpuls
IMAGINI RARE! Nicușor Dan, surprins pe ringul de dans la o nuntă de lângă București, alături de Mirabela Grădinaru și fiul lui, Antim! Familia prezidențială a întors toate privirile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mergem la femei, gata, am hotărât!
Descopera.ro
Câteva din cele mai impresionante invenții ale anului 2024
AUTO Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor
10:39
Cine plătește dacă îți lovești mașina pe șoselele pline de gropi din România. Tot ce trebuie să știi despre recuperarea daunelor
JUSTIȚIE Piedone, la secția de Poliție din Bragadiru. Fostul șef ANPC recunoaște că a PLECAT în străinătate, deși e sub control judiciar: „M-am relaxat”
10:27
Piedone, la secția de Poliție din Bragadiru. Fostul șef ANPC recunoaște că a PLECAT în străinătate, deși e sub control judiciar: „M-am relaxat”
EDUCAȚIE CALENDARUL anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile și care sunt datele vacanțelor la principalele universități din România
10:26
CALENDARUL anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile și care sunt datele vacanțelor la principalele universități din România
ACTUALITATE Adrian Severin: „Americanii au făcut din CHINA o superputere în numele capitalismului”
10:16
Adrian Severin: „Americanii au făcut din CHINA o superputere în numele capitalismului”
SPORT Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!
10:02
Gigi Becali a găsit atacantul dorit. Are 30 de ani, 2 goluri marcate în acest sezon și vine să-l înlocuiască pe ALIBEC!
ACTUALITATE Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului. Spun că reforma Romsilva „conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”
09:59
Silvicultorii protestează la Ministerul Mediului. Spun că reforma Romsilva „conţine numeroase erori de ordin juridic şi administrativ”