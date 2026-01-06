Incident grav la Pârtia Bucovina din stațiunea montană Câmpulung Moldovenesc: instalația electrică și teleschiul au fost deteriorate intenționat. Reprezentanții pârtiei transmit că deschiderea pârtiei în acest sezon nu este anulată, ci doar întârziată.

Instalația Pârtiei Bucovina a fost sabotată, căzând victimă unui incident deosebit de grav. Cablurile electrice ale teleschiului și tunurilor de zăpadă fiind tăiate. Deschiderea pârtiei nu este anulată, doar întârziată. Echipa lucrează la remediere, relatează Mediafax

Anunțul Pârtiei Bucovina

Anunț important pentru schiori și snowboarderi: Instalația Pârtiei Bucovina din Câmpulung Moldovenesc a fost sabotată intenționat, afectând teleschiul și sistemul de zăpadă artificială. Incidentul a fost realizat de o persoană cu cunoștințe profesionale în electricitate, care a tăiat cablurile hidranților pentru tunurile de zăpadă și firele senzorilor de protecție ai teleschiului.