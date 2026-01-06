Incident grav la Pârtia Bucovina din stațiunea montană Câmpulung Moldovenesc: instalația electrică și teleschiul au fost deteriorate intenționat. Reprezentanții pârtiei transmit că deschiderea pârtiei în acest sezon nu este anulată, ci doar întârziată.
Anunț important pentru schiori și snowboarderi: Instalația Pârtiei Bucovina din Câmpulung Moldovenesc a fost sabotată intenționat, afectând teleschiul și sistemul de zăpadă artificială. Incidentul a fost realizat de o persoană cu cunoștințe profesionale în electricitate, care a tăiat cablurile hidranților pentru tunurile de zăpadă și firele senzorilor de protecție ai teleschiului.
Teleschiul nu poate fi pornit din cauza cablurilor de siguranță tăiate.
Tunurile de zăpadă și hidranții nu funcționează, ceea ce afectează deschiderea pârtiei pentru weekend-ul următor.
Scopul sabotajului pare a fi blocarea accesului schiorilor și snowboarderilor la pârtie în perioada de deschidere planificată.
„Instalația Pârtiei Bucovina a fost sabotată cu rea-voință, intervenția fiind făcută de o persoană cu cunoștințe profesionale avansate în domeniul electric”, transmit administratorii pârtiei din stațiunea bucovineană.
În prezent, echipa Pârtiei Bucovina lucrează intensiv la repararea instalațiilor electrice și a sistemului de zăpadă artificială. Reprezentanții pârtiei transmit că deschiderea nu este anulată, ci doar întârziată.
Schiorilor și snowboarderilor li se recomandă să urmărească actualizările oficiale ale Pârtiei Bucovina și să revină pe pârtie imediat ce sistemele vor fi reparate.
