Prima pagină » Social » Ce date aparent banale ne pot transforma în victime ale fraudelor

Ce date aparent banale ne pot transforma în victime ale fraudelor

22 sept. 2025, 14:00, Social
Ce date aparent banale ne pot transforma în victime ale fraudelor
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Detalii aparent inofensive precum adresa de e-mail, numele complet sau data de naștere pot fi suficiente pentru infractorii cibernetici. Ei pot construi un profil complet al unei persoane, avertizează Directoratul Național de Securitatea Cibernetică (DNSC).

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui mit răspândit: „Eu nu păstrez informații sensibile online”.

Ce date aparent ”banale” ne pot face victime ale fraudelor

Doi angajați ai unei bănci din București au reușit să fure 140.000 de euro din contul unui client, fără ca nimeni să observe. Cum au reușit

FOTO – Caracter ilustrativ

Specialiștii DNSC subliniază că „detalii precum adresa de e-mail, numele complet, data nașterii sau locația pot fi folosite pentru a construi un profil complet – util în fraude, furt de identitate sau inginerie socială”.

Conform instituției, realitatea este că „datele aparent banale pot fi exploatate de atacatori pentru a accesa conturi bancare, platforme online sau pentru a lansa atacuri personalizate”.

Pentru a reduce aceste riscuri, DNSC recomandă limitarea distribuirii în mod public a informațiilor personale, activarea autentificării cu doi factori pe conturile importante, utilizarea unor parole unice și complexe, precum și revizuirea periodică a setărilor de confidențialitate.

„Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală”, transmite DNSC.

Citește și

ACTUALITATE RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani
13:49
RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani
VIDEO EXCLUSIV Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”
17:30
Obiecte de colecție rare, din aur, sunt scoase la LICITAȚIE de Artmark:”Lingourile sunt produse de cele mai prestigioase turnătorii din lume”
TRAGEDIE El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook
15:21
El este Denis, tânărul dansator de doar 13 ani care a murit după ce a căzut cu TROTINETA. Mesaje cutremurătoare pe Facebook
ACTUALITATE Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint”
12:13, 20 Sep 2025
Transfăgărășan la 51 de ani. CNAIR vrea să modernizeze cel mai spectaculos drum din România, cu parcări sau zone de tip „viewpoint”
EXCLUSIV STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist
07:30, 20 Sep 2025
STB va avea un nou director general. Transportul Public din București va fi condus de un IT-ist
Mediafax
Virusul West Nile în România: 30 de cazuri de infecție. Care este categoria cea mai vulnerabilă
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Termoenergetica anunță că locuitorii din peste 800 de blocuri din București și Spitalul Malaxa rămân fără agent termic în zilele următoare
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
A murit renumitul antrenor de la Liverpool! Avea doar 47 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noi modele de la KGM
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Traian Băsescu, întâlnire cu Călin Georgescu. De ce l-a trimis la plimbare după jumătate de oră
Evz.ro
Ancheta lui Toto Dumitrescu se complică. Urmează zile cruciale pentru actor
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ziua lui Dorobanțu s-a transformat într-un moment VIRAL! Ce a făcut Ahmed de ziua concurentului din Casa Iubirii este surprinzător. GESTUL pe care nimeni nu îl anticipa stârnește valuri de reacții în mediul online
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Cercetătorii vor să afle cum formează creierul iluzii cu ajutorul laserelor
DEZVĂLUIRI Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România. Culisele ARESTĂRII oligarhului Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte SOCAR
14:08
Mafia azeră din Malta și pericolul petrolului rusesc „botezat” din România. Culisele ARESTĂRII oligarhului Adnan Ahmadzada, ex-vicepreședinte SOCAR
SPORT Ce decizie a LUAT acum Simona Halep. „Colaborarea vine firesc”
13:55
Ce decizie a LUAT acum Simona Halep. „Colaborarea vine firesc”
ACTUALITATE Ministerul Educației, în ALERTĂ după mesajele de amenințare primite de școli și spitale: „Siguranţa în şcoală trebuie să fie prioritară”
13:50
Ministerul Educației, în ALERTĂ după mesajele de amenințare primite de școli și spitale: „Siguranţa în şcoală trebuie să fie prioritară”
ACTUALITATE CASTA pensionarilor speciali ne costă MILIARDE de lei anual. Cea mai mare pensie specială din România se apropie de 70.000 lei
13:42
CASTA pensionarilor speciali ne costă MILIARDE de lei anual. Cea mai mare pensie specială din România se apropie de 70.000 lei
HOROSCOP Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli
13:40
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli
EXTERNE Arabia Saudită avertizează asupra consecințelor anexării CISIORDANIEI de către Israel/ Netanyahu pregătește un răspuns ferm
13:16
Arabia Saudită avertizează asupra consecințelor anexării CISIORDANIEI de către Israel/ Netanyahu pregătește un răspuns ferm