Ce date aparent banale ne pot transforma în victime ale fraudelor

Detalii aparent inofensive precum adresa de e-mail, numele complet sau data de naștere pot fi suficiente pentru infractorii cibernetici. Ei pot construi un profil complet al unei persoane, avertizează Directoratul Național de Securitatea Cibernetică (DNSC).

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui mit răspândit: „Eu nu păstrez informații sensibile online”.

Ce date aparent ”banale” ne pot face victime ale fraudelor

Specialiștii DNSC subliniază că „detalii precum adresa de e-mail, numele complet, data nașterii sau locația pot fi folosite pentru a construi un profil complet – util în fraude, furt de identitate sau inginerie socială”.

Conform instituției, realitatea este că „datele aparent banale pot fi exploatate de atacatori pentru a accesa conturi bancare, platforme online sau pentru a lansa atacuri personalizate”.

Pentru a reduce aceste riscuri, DNSC recomandă limitarea distribuirii în mod public a informațiilor personale, activarea autentificării cu doi factori pe conturile importante, utilizarea unor parole unice și complexe, precum și revizuirea periodică a setărilor de confidențialitate.

„Chiar dacă ție ți se par neimportante, datele tale pot deveni cheia către întreaga ta identitate digitală”, transmite DNSC.