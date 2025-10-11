Prima pagină » Social » Ce este regula celor 5 metri de semafor. Puțini șoferi români știu de existența ei

Ce este regula celor 5 metri de semafor. Puțini șoferi români știu de existența ei

Foarte mulți pietoni au tendința de a trece pe roșu atunci când observă strada goală. Cei care fac acest lucru riscă amenzi uriașe. Codul Rutier chiar precizează regula celor cinci metri, pe care, însă, foarte puțini o cunosc.

Codul Rutier din România stabilește exact care este locul pietonilor în care pot staționa pentru a aștepta la semafor culoarea verde, cei care nu fac asta se consideră că încalcă regulile.

Ce este regula celor cinci metri de semafor

În cele mai multe cazuri, pietonii aleg să fugă atunci când văd roșu la semafor, iar strada este goală. Asta reprezintă o gravă încălcare a regulilor, iar, în cazul în care un echipaj de poliție este în zonă, riscați amendă.

În Legislația Rutieră este definită aria de influență a unui semafor. El stabilește, cu exactitate, unde este obligatorie ca pietonii să oprească. Această zonă de influență are o lungime de cinci metri și este măsurată de la marcajul trecerii de pietoni.

Așadar, pentru cine se deplasează pe stradă, în drepta sau în stânga zebrei, la o distanță mai mică de 5 metri, atunci când semaforul este roșu se consideră că încalcă regulile.

Totuși, legislația din România este un pic diferită de cea din Germania, care spune că pietonii trebuie să traverseze rapid carosabilul.

Ce scrie în Codul Rutier german

„Pietonii trebuie să traverseze rapid carosabilul pe cea mai scurtă cale perpendiculară pe direcția de mers, ținând cont de traficul autovehiculelor. Dacă densitatea traficului, viteza vehiculelor, vizibilitatea sau fluxul traficului o cer, carosabilul poate fi traversat doar la intersecții sau la intrări, la semafoare în interiorul marcajelor, la treceri pentru pietoni cu ajutor sau pe treceri de pietoni (indicatorul rutier 293). Când se traversează carosabilul la intersecții sau la intrări, se utilizează întotdeauna trecerile de pietoni sau marcajele existente la semafoare”, scrie în Codul Rutier german.

