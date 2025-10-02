Prima pagină » Social » Ce explicație uluitoare a dat o cerșetoare unor polițiști din Iași. Agenții au prins-o în flagrant

Ce explicație uluitoare a dat o cerșetoare unor polițiști din Iași. Agenții au prins-o în flagrant

02 oct. 2025, 10:12, Social
Ce explicație uluitoare a dat o cerșetoare unor polițiști din Iași. Agenții au prins-o în flagrant

Polițiștii din Iași au reușit să prindă o altă cerșetoare, însă, de această dată, agenții au avut parte de un moment cu totul și cu totul comic.

Cerșetoria reprezintă o problemă tot mai mare pentru orașul Iași, de multe ori persoanele care primesc amenzi apelează la mila trecătorilor. Asta s-a întâmplat și în cazul unei tinere de 25 de ani care face zilnic naveta din orașul Podul Iloaiei, pentru a cerși bani de la locuitorii din Iași. Femeia nu s-a arătat afectată în momentul în care polițiștii au luat-o la întrebări.

Polițiștii o cunosc deja pe cerșetoarea din Iași

Andreea G. în vârstă de 25 de ani are deja o reputație în Iași. Ea este cunoscută de polițiștii locali, de multe ori a fost prinsă în timp ce tâlhărea oamenii sau cerșea pe străzi. Numeroasele antecedente penale nu au oprit-o să apeleze la mila publicului. Pe 1 octombrie a fost prinsă de poliție pe strada Bucium cerșind printre mașini, iar cu ea avea un carton pe care a scris câteva cuvinte.

„Doamna respectivă este foarte cunoscută în tot orașul, de mulți ani se ocupă cu cerșit, tâlhărie, scandaluri – tot felul de lucruri ca să înșele oamenii. A mai fost prinsă în zona Gării, în timp ce căuta bătrânii prin buzunare, și i s-a făcut dosar penal atunci. Acum și-a mutat locul, a luat un carton și a scris o poveste pe el. Stă prin Baza 3, printre mașini, și cere bani de la oameni. Unii – am văzut că își fac milă de ea. Din ce am înțeles, ea ar avea și 3 copii, dar nu vrea să muncească. Ea nu este din Iași, ci din Podu Iloaiei, dar vine dimineața în Iași pentru a cerși. După, seara, merge acasă cu ce bani a făcut”, a declarat Silviu Luca, polițist local din Iași, citat de BZI.

Cum a reacționat femeia

După ce a fost depistată de poliție, femeia de 25 de ani s-a ales cu o amendă de 500 de lei. Polițiștii i-au explicat cum a încălcat legea și au sfătuit-o să meargă spre casă. Reacția ei a fost una surprinzătoare; le-a spus polițiștilor că își vrea cartonul înapoi, deoarece vrea să meargă din nou la cerșit.

Recomandările autorului: 

Sursă foto: BZI

Citește și

DECLARAȚII EXCLUSIVE Cum se apără deputatul Nicolae Păun, reclamat pentru homofobie: „Respect minoritățile sexuale, dar nu mă obliga să stau la masă cu ei”
08:00
Cum se apără deputatul Nicolae Păun, reclamat pentru homofobie: „Respect minoritățile sexuale, dar nu mă obliga să stau la masă cu ei”
EXTERNE Grevă națională și proteste în Grecia împotriva unui proiect de lege care ar permite ziua de lucru de 13 ORE
16:56
Grevă națională și proteste în Grecia împotriva unui proiect de lege care ar permite ziua de lucru de 13 ORE
Mediafax
A nins în zona montană înaltă: Stratul de zăpadă a ajuns la 3 centimetri la stația meteo Iezer
Digi24
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Cancan.ro
Povestea livratorului de la Glovo care lucrează 14 ore pe zi, ca să strângă bani pentru tratamentul iubitei: 'Uneori simt că nu mai pot' 😢
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
Ce se întâmplă când citești Acatistul Sfântului Ciprian, dezlegător de vrăji și blesteme. Moaște făcătoare de minuni, în București
Mediafax
Cod portocaliu de vânt puternic în București și Ilfov: Rafale de până la 85 km/h timp de 14 ore
Click
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Isterie în Coreea de Nord. Kim Jong Un trimite agenți sub acoperire să găsească femeile cu implanturi mamare „capitaliste”
Digi24
Alertă în Germania: „Amenințări de spionaj și sabotaj”. Guvernul va autoriza doborârea dronelor și înființează un centru de apărare
Cancan.ro
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei că se va întâmpla
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Este alertă sanitară în România! Sunt 7 focare de hepatită A în mai multe localități
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Evz.ro
Ivanov vrea să îi cumpere palatul lui Becali ca să i-l ofere Simonei Halep
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Soluția simplă prin care poți rezolva orice problemă
ACTUALITATE ‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu
12:09
‘’Cu Gândul la București’’ începe joi, 2 octombrie, de la ora 19.00. Invitat: Stelian Bujduveanu
VIDEO Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru
12:06
Nicușor Dan, engleza și dronele / Răspunsul parțial NEINTELIGIBIL al președintelui la întrebarea unui jurnalist străin, care îl numește prim-ministru
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
11:42
Ion Cristoiu: Incredibil! Nicușor Dan prezintă liderilor europeni, în numele României, o escrocherie a lui Alex Florența!
HOROSCOP Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
11:31
Patru zodii trec printr-o transformare spectaculoasă. Scapă de chin și trec la o etapă din viață binecuvântată
ACTUALITATE Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei
11:29
Cui rămâne averea Ioanei Popescu, după moartea fulgerătoare. Cine va moșteni vila și apartamentul jurnalistei
JOBURI Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați
11:20
Apune epoca salariilor CONFIDENȚIALE. Angajații vor putea ști perfect legal câți bani iau colegii. Dispar decalajele dintre femei și bărbați