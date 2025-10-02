Ce explicație uluitoare a dat o cerșetoare unor polițiști din Iași. Agenții au prins-o în flagrant

Polițiștii din Iași au reușit să prindă o altă cerșetoare, însă, de această dată, agenții au avut parte de un moment cu totul și cu totul comic.

Cerșetoria reprezintă o problemă tot mai mare pentru orașul Iași, de multe ori persoanele care primesc amenzi apelează la mila trecătorilor. Asta s-a întâmplat și în cazul unei tinere de 25 de ani care face zilnic naveta din orașul Podul Iloaiei, pentru a cerși bani de la locuitorii din Iași. Femeia nu s-a arătat afectată în momentul în care polițiștii au luat-o la întrebări.

Polițiștii o cunosc deja pe cerșetoarea din Iași

Andreea G. în vârstă de 25 de ani are deja o reputație în Iași. Ea este cunoscută de polițiștii locali, de multe ori a fost prinsă în timp ce tâlhărea oamenii sau cerșea pe străzi. Numeroasele antecedente penale nu au oprit-o să apeleze la mila publicului. Pe 1 octombrie a fost prinsă de poliție pe strada Bucium cerșind printre mașini, iar cu ea avea un carton pe care a scris câteva cuvinte.

„Doamna respectivă este foarte cunoscută în tot orașul, de mulți ani se ocupă cu cerșit, tâlhărie, scandaluri – tot felul de lucruri ca să înșele oamenii. A mai fost prinsă în zona Gării, în timp ce căuta bătrânii prin buzunare, și i s-a făcut dosar penal atunci. Acum și-a mutat locul, a luat un carton și a scris o poveste pe el. Stă prin Baza 3, printre mașini, și cere bani de la oameni. Unii – am văzut că își fac milă de ea. Din ce am înțeles, ea ar avea și 3 copii, dar nu vrea să muncească. Ea nu este din Iași, ci din Podu Iloaiei, dar vine dimineața în Iași pentru a cerși. După, seara, merge acasă cu ce bani a făcut”, a declarat Silviu Luca, polițist local din Iași, citat de BZI.

Cum a reacționat femeia

După ce a fost depistată de poliție, femeia de 25 de ani s-a ales cu o amendă de 500 de lei. Polițiștii i-au explicat cum a încălcat legea și au sfătuit-o să meargă spre casă. Reacția ei a fost una surprinzătoare; le-a spus polițiștilor că își vrea cartonul înapoi, deoarece vrea să meargă din nou la cerșit.

Recomandările autorului:

Sursă foto: BZI