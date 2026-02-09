Cum se îndepărtează mușchiul de pe gazon. Soluția este simplă

Pentru ca mușchiul să nu mai apară pe gazon este suficient să folosești un produs pe care experții îl recomandă.

Cu ajutorul unui produs, mușchiul de pe gazon poate dispărea în numai două săptămâni. Mai mult decât atât, acest produs poate face ca mușchiul să nu mai apară deloc.

Mușchii cresc în zone umbrite, cu ventilatie scăzută a aerului și unde există o prezență puternică a umidității. Sezoanele în care se formează intens mușchiul sunt toamna și iarna. Cele mai predispuse zone la formarea mușchilor sunt cele în care iarba se rărește și solul este argilos.

Deși există mai multe metode naturale de a elimina mușchiul, cum ar fi utilizarea bicarbonatului de sodiu sau a detergentului de vase, acestea sunt benefice doar atunci când mușchiul este doar puțin prezent pe gazon.

Când vine vorba de o problemă mai serioasă cu mușchiul, există un singur produs care ar trebui utilizat, potrivit unui specialist în grădinărit de la Lawn Care Pro, relatează express.co.uk.

”Pentru problemele grave trebuie folosit un produs chimic anti-mușchi, care conține sulfat de fier. Trebuie aplicat pe gazon, după care trebuie să așteptați până mușchiul devine negru sau maro, ceea ce durează aproximativ două săptămâni. Apoi, mușchiul se îndepărtează cu o greblă sau cu mașina de scarificat. Atenție însă că solluția trebuie folosită cu precauție doar în acele zone cu probleme, altfel poate distruge iarba”, a spus specialistul în grădinărit.