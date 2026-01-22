Ce meserii sunt la mare căutare în 2026. Unde te poți angaja anul acesta

Anul 2026 vine cu o schimbare majoră pe piața muncii din România. Regulile de angajare s-au schimbat complet față de anii precedenți, relatează Forbes.

Ianuarie reprezintă cea mai aglomerată perioadă pentru căutarea unui job, iar specialiștii avertizează că valul acesta va fi și mai puternic anul acesta, față de alți ani. Cauza provine pe fondul concedierilor, epuizării profesionale, economiei dificile, dar și a impactului rapid al inteligenței artificiale pe piața muncii.

Experții spun că oportunitățile nu au dispărut, doar s-au mutat în alte zone, iar din cauza aceasta, mulți candidați se simt blocați.

Meserii la mare căutare în 2026

Recrutorii sunt de părere că începutul de an este momentul în care cei mai mulți oameni revin din vacanță cu dezamăgiri legate de locul de muncă sau cu bonusuri mai mici decât cele pe care le așteptau. Burnout-ul, revenirea la birou, schimbările de conducere și avansul accelerat al inteligenței artificiale reprezintă presiuni puse pe angajați. Oamenii nu mai sunt în căutare titluri sau salarii, ci de un loc de muncă în acord cu valorile lor.

Experții susțin că domeniile legate de tehnologie și inteligență artificială vor continua să angajeze, mai ales în zone precum securitatea cibernetică, analiza datelor și integrarea AI în procese de business. Medicii, asistenții medicali și alți specialiști din domeniul sanitar vor fi în continuare foarte căutați.

La mare căutare sunt și meseriile tehnice precum electricienii, mecanicii sau tehnicienii, susținute de investițiile în infrastructură, energie verde și producție locală.

Sfaturile specialiștilor

Specialiștii vin și cu avertismente, aplicarea masivă la sute de joburi online este din ce în ce mai puțin eficientă. Multe poziții sunt ocupate înainte de a fi publicate.

