Trei locuri de muncă, disponibile pe o insulă cu doar trei locuitori. Oferta include un salariu atractiv și cazare gratuită

Insula Bardsey din Țara Galilor, cunoscută în limba galeză sub numele de Ynys Enlli, are doar trei locuitori permanenți, dar angajează trei persoane, cu un salariu de aproximativ 15 euro pe oră și cazare gratuită.

Potrivit publicației Blic.rs, insula are doar trei rezidenți permanenți, dar găzduiește aproximativ 300 de oi și 200 de foci cenușii. Tocmai de aceea, au fost scoase la concurs trei posturi: asistent îngrijitor de animale, îngrijitor de animale și responsabil cu informarea publicului.

Dacă primele două posturi scoase la concurs presupun locuirea pe insulă, iar angajații selectați vor beneficia, pe lângă salariu, de cazare gratuită, al treilea loc de muncă poate fi desfășurat de la distanță.

Salariul oferit este de aproximativ 12,71 de lire sterline pe oră, echivalentul a circa 15 euro.

Totuși, cei interesați trebuie să țină cont de dificultatea accesului pe insulă, unde se poate ajunge doar cu barca, din Port Meudwy.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Bardsey Island Boat Trips, ambarcațiunile circulă doar atunci când condițiile meteo permit și există suficientă cerere. Mai mult, prețul unui bilet este de 57 de euro de persoană, pentru o traversare de aproximativ 20 de minute.

Așadar, Bardsey este o insulă mică, situată în apropierea peninsulei Llyn, în nordul Țării Galilor, unde trăiesc mai multe animale decât oameni.

Este un loc izolat, fără mașini și fără conexiune la rețeaua de electricitate. Cu toate acestea, Bardsey se mândrește cu o natură spectaculoasă și, datorită peisajelor sale, este supranumită de unii „poarta raiului”, potrivit sursei citate.

Un alt lucru spectaculos este acela că aici se află primul refugiu european de cer întunecat, fiind un loc ideal pentru observarea stelelor, datorită nivelului extrem de redus de poluare luminoasă.

Insula atrage sute de turiști, în fiecare vară, în căutarea unui concediu liniștit, departe de orașe și aglomerație.

Pe insulă se află doar aproximativ 15 clădiri, folosite fie ca locuințe de vacanță, fie ca spații de cazare pentru lucrătorii sezonieri.

