Ce probabilitate există să fii concediat în 2026, în funcție de job-ul tău. Care sunt cele mai vulnerabile meserii

Gândul.ro a analizat 30 cele mai populare meserii din România pentru a vedea unde există cea mai mare probabilitate de concediere în 2026.

Piața muncii de la noi din țară suferă pe zi ce trece de un paradox imens: pe de o parte, există un deficit uriaș de forță de muncă în sectoarele tehnice și de execuție, iar pe de altă parte, presiunea digitalizării și a noilor reglementări fiscale forțează companiile să „subțieze” schemele de personal în zonele administrative sau repetitive.

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, mai multe meserii din România au devenit vulnerabile, iar angajații se pot gândi că AI-ul sau alte tehnologii le pot înlocui activitatea pe care o desfășoară la muncă.

Care sunt meseriile cu cel mai mare risc de concediere în 2026

În urma analizei celor 30 de meserii, au fost identificate două cu un risc critic, ele sunt: Operatorul de date și traducătorul, cu un procent de peste 80% șase de a fi concediat.

Cu un procent de risc de peste 60% se află: Agent Customer Service, Analistul Financiar (Junior și Contabilul.

Cu un nivel mediu de risc sunt meseriile precum: Agentul de turism, Casieru, Copywriter, Operatorul în industria auto, Programatorul și Însoțitorul de bord.

La cel mai scăzut nivel, cu procente ce nu depășesc 25% regăsim meserii precum: Arhitect, Asistent medical, Bucătar, Electrician, Inginer în construcții, Lucrător în agricultură, Manager Proiect, Mecanic auto, Medic specialist, Profesor, Specialist Marketing, Specialist Resurse Umane și Vânzător.

De ce sunt unele meserii în pericol

Potrivit datelor actuale, cele mai vulnerabile meserii sunt cele in care sarcinile pot fi replicate de algoritmi (AI) sau cele afectate de schimbările economice din industria auto si logistica.

Recomandările autorului: