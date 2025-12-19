Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată

Gândul a intrat în posesia unei informații extrem de importante legată de averea fostului ministru Rodica Stănoiu. Până acum, toată lumea s-a întrebat ce a urmărit Marius Calotă, cunoscut drept iubitul acesteia, între ei fiind o diferență de 50 de ani. Și toată lumea s-a întrebat cum de a rămas el până în ultima clipă de viață a Rodicăi alături de ea, ce interes a avut și dacă are un act la mână prin care să revendice moștenirea.

DA. Există un testament. A fost redactat “conform testamentului olograf din data de 11.02.2025 pus la dispoziție de testator, procesat și autentificat la o societat profesională notarială …. cu sediul în Mun.București, Sector 5, într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva societăți profesionale notariale și 3 (trei) duplicate din care 1 (un) exemplar va rămâne în arhiva societății profesionale notariale și două exemplare au fost înmânate testatorului”.

Prin acest testament, Rodica Stănoiu i-a desemnat legatari cu titlu particular pe următorii:

Calotă Marius Florin, Ștefan Mirela, Conescu Călin-Laurențiu, Conescu Radu-Călin, Candidatu Marinel-George, Candidatu Alin-Mihai, Neagoe Daniela-Irina, Andrei Danciu Alejandro Nicolas și Ionescu Adriana.

Lista bunurilor pe care le moștenește Marius Calotă

Prin acest testament, Rodica Stănoiu i-a lăsat lui Marius Calotă următoarele bunuri în deplină proprietate:

casa din Șoseaua Pipera-Tunari împreună cu toate bunurile mobile (tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri, cristale etc) ce se vor găsi la data decesului în acest imobil;

casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile ce se vor găsi în imobil la data decesului;

locul de veci situat în Cimitirul Izvorul Nou individualizat în figura 40, locul 12;

autoturism Toyota (Yaris Hibrid) an de fabricație 2020;

autoturism marca Volkswagen (Touareg) an de fabricație 2007;

cota de 5 % din depozitele bancare aflate la …., fonduri de investiții, titluri de stat ce se vor afla în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

Ce primesc ceilalți moștenitori

Celorlalți moștenitori legatari le revin doar cote-părți din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat pe care Rodica Stănoiu le avea la cele două bănci (n.r.- al căror nume nu îl vom face public), cea mai mare cotă revenindu-i unei doamne menționată în document, Adriana Ionescu din Filiași.

Ultimele dorințe ale Rodicăi Stănoiu: cenușa soțului să fie împrăștiată la Nisa; cripta ei să fie complet închisă

Prin acest testament, Rodica Stănoiu și-a exprimat dorința de a fi înmormântată alături de părinții săi în cimitirul Izvorul Nou, precizând că vrea ca cripta să fie complet închisă.

Mai mult, Rodica Stănoiu a dorit, prin acest testament, ca o parte din cenușa soțului decedat, care se află într-o urnă din casa din Pipera-Tunari “să fie răspândită în Marea Mediterană, zona Nisa, Franța”.

Rodica Stănoiu i-ar numit executori testamentari pe Marius Calotă și pe Ștefan Mirela, nepoata de văr a acesteia. În document se face mențiunea că a citit testamentul “care a fost redactat conform testamentului meu olograf, că aceasta reprezintă ultima mea voință și îmi exprim consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză, consimțământul nefiindu-mi viciat”.

Cu acest document în mână, Marius Calotă a obținut certificatul de deces.

Anchetatorii vor verifica dacă testamentul este falsificat sau nu

Interesant este că, până la această oră, Marius Calotă este cel care deține documentul, fără să îl fi arătat vreuneia dintre persoanele menționate în testament, dar le-a spus unor rude că abia după Anul Nou îl vor vedea.

Rămâne ca ancheta să stabilească până la capăt dacă el are vreo vinovăție în ce privește moartea considerată suspectă de către organele de anchetă.

Anchetatorii vor verifica și dacă acest act este perfect valabil sau a fost falsificat întrucât o altă informație importantă, aflată de Gândul, este aceea că, în luna noiembrie a acestui an, Rodica Stănoiu a fost împreună cu Marius Calotă la Serviciul de Medicină legală Ilfov, unde a solicitat o examinare psihiatrică, pentru a se constata că nu are consimțământ alterat.

Sursele Gândul arată că motivul invocat de Rodica Stănoiu ar fi fost acela că are nevoie de acel document medico-legal pentru a face un contract de întreținere.

În acest caz, se pune întrebarea dacă acest testament nu a fost cumva falsificat. Este datoria procurorilor să rezolve și această problemă din acest dosar complicat.

