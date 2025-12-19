Prima pagină » Justiție » Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată

Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată

Adina AnghelescuCristian Lisandru
19 dec. 2025, 07:02, Justiție
Bombă! Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Cine sunt moștenitorii. Marius Calotă e cap de listă, cu partea cea mai mare din avere. I-a lăsat inclusiv locul de veci în care fost îngropată
Galerie Foto 19

Gândul a intrat în posesia unei informații extrem de importante legată de averea fostului ministru Rodica Stănoiu. Până acum, toată lumea s-a întrebat ce a urmărit Marius Calotă, cunoscut drept iubitul acesteia, între ei fiind o diferență de 50 de ani. Și toată lumea s-a întrebat cum de a rămas el până în ultima clipă de viață a Rodicăi alături de ea, ce interes a avut și dacă are un act la mână prin care să revendice moștenirea.

DA. Există un testament. A fost redactat “conform testamentului olograf din data de 11.02.2025 pus la dispoziție de testator, procesat și autentificat la o societat profesională notarială …. cu sediul în Mun.București, Sector 5, într-un singur exemplar original, care rămâne în arhiva societăți profesionale notariale și 3 (trei) duplicate din care 1 (un) exemplar va rămâne în arhiva societății profesionale notariale și două exemplare au fost înmânate testatorului”.

Rodica Stănoiu a fost reînhumată, joi, la trei zile după ce a fost deshumată pentru autopsie

Prin acest testament, Rodica Stănoiu i-a desemnat legatari cu titlu particular pe următorii:

Calotă Marius Florin, Ștefan Mirela, Conescu Călin-Laurențiu, Conescu Radu-Călin, Candidatu Marinel-George, Candidatu Alin-Mihai, Neagoe Daniela-Irina, Andrei Danciu Alejandro Nicolas și Ionescu Adriana.

Rodica Stănoiu, cu ani în urmă

Lista bunurilor pe care le moștenește Marius Calotă

Prin acest testament, Rodica Stănoiu i-a lăsat lui Marius Calotă următoarele bunuri în deplină proprietate:

  • casa din Șoseaua Pipera-Tunari împreună cu toate bunurile mobile (tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri, cristale etc) ce se vor găsi la data decesului în acest imobil;
  • casa din orașul Năvodari, cu toate bunurile ce se vor găsi în imobil la data decesului;
  • locul de veci situat în Cimitirul Izvorul Nou individualizat în figura 40, locul 12;
  • autoturism Toyota (Yaris Hibrid) an de fabricație 2020;
  • autoturism marca Volkswagen (Touareg) an de fabricație 2007;
  • cota de 5 % din depozitele bancare aflate la …., fonduri de investiții, titluri de stat ce se vor afla în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

Ce primesc ceilalți moștenitori

Celorlalți moștenitori legatari le revin doar cote-părți din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat pe care Rodica Stănoiu le avea la cele două bănci (n.r.- al căror nume nu îl vom face public), cea mai mare cotă revenindu-i unei doamne menționată în document, Adriana Ionescu din Filiași.

Rodica Stănoiu, total schimbată în ultima parte a vieții

Ultimele dorințe ale Rodicăi Stănoiu: cenușa soțului să fie împrăștiată la Nisa; cripta ei să fie complet închisă

Prin acest testament, Rodica Stănoiu și-a exprimat dorința de a fi înmormântată alături de părinții săi în cimitirul Izvorul Nou, precizând că vrea ca cripta să fie complet închisă.

Mai mult, Rodica Stănoiu a dorit, prin acest testament, ca o parte din cenușa soțului decedat, care se află într-o urnă din casa din Pipera-Tunari “să fie răspândită în Marea Mediterană, zona Nisa, Franța”.

Rodica Stănoiu i-ar numit executori testamentari pe Marius Calotă și pe Ștefan Mirela, nepoata de văr a acesteia. În document se face mențiunea că a citit testamentul “care a fost redactat conform testamentului meu olograf, că aceasta reprezintă ultima mea voință și îmi exprim consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză, consimțământul nefiindu-mi viciat”.

Cu acest document în mână, Marius Calotă a obținut certificatul de deces.

Anchetatorii vor verifica dacă testamentul este falsificat sau nu

Interesant este că, până la această oră, Marius Calotă este cel care deține documentul, fără să îl fi arătat vreuneia dintre persoanele menționate în testament, dar le-a spus unor rude că abia după Anul Nou îl vor vedea.

Rodica Stănoiu și Ion Iliescu, la una din zilele de naștere ale fostului președinte al României

Rămâne ca ancheta să stabilească până la capăt dacă el are vreo vinovăție în ce privește moartea considerată suspectă de către organele de anchetă.

Anchetatorii vor verifica și dacă acest act este perfect valabil sau a fost falsificat întrucât o altă informație importantă, aflată de Gândul, este aceea că, în luna noiembrie a acestui an, Rodica Stănoiu a fost împreună cu Marius Calotă la Serviciul de Medicină legală Ilfov, unde a solicitat o examinare psihiatrică, pentru a se constata că nu are consimțământ alterat.

Sursele Gândul arată că motivul invocat de Rodica Stănoiu ar fi fost acela că are nevoie de acel document medico-legal pentru a face un contract de întreținere.

În acest caz, se pune întrebarea dacă acest testament nu a fost cumva falsificat. Este datoria procurorilor să rezolve și această problemă din acest dosar complicat.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, acuzații grave în scandalul Justiției: Este clar o încercare de preluare a Puterii Judecătorești
22:34
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, acuzații grave în scandalul Justiției: Este clar o încercare de preluare a Puterii Judecătorești
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”
21:46
Lia Olguța Vasilescu aruncă în aer scandalul justiției, după ce șefa Curții de Apel a dezvăluit că o procuroare a lui Kovesi a cerut condamnarea ei: „Nu am știut că sunt urmărită peste tot/ Un coleg din primărie a fost torturat ca să mă denunțe”
CONTROVERSĂ Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
21:15
Șefa Curții de Apel revine și spune că va prezenta dovezi despre procuroarea lui Kovesi, care i-a cerut condamnarea unui politician
FLASH NEWS Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
17:03
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
VIDEO Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
13:26
Zeci de percheziții într-o investigație complexă care vizează dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Avocaţi, traducători şi notari, parte din rețea. Cine erau principalii destinatari ai documentelor
ULTIMA ORĂ CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
11:59
CSM prelungește perioada pentru consultarea online a magistraților, în contextul tensiunilor din justiție. Care este termenul limită anunțat
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
România exportă mai mult decât importă, arată un raport
DECIZIE Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”
07:49
Nicușor Dan, despre soluția agreată de Ucraina după acordul privind împrumutul de 90 de milioane de euro: „Va rambursa când se va termina războiul”
ULTIMA ORĂ Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate
07:20
Liderii europeni au aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate
ACTUALITATE 19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani
07:15
19 Decembrie, calendarul zilei: Jake Gyllenhaal împlinește 45 de ani, Karim Benzema 38. Alyssa Milano face 53 de ani
NEWS ALERT Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”
07:14
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat despre greșelile și succesele Coaliției. „Păi să-i încurajăm, că nu avem alternative”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
07:00
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că actuala administrație este oarecum de bună-credință, oarecum în folosul nostru
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.
06:30
Valentin Stan: Dacă în instanță se invalidează dosarul lui Georgescu, nu rămâi cu nimic în țara asta.

Cele mai noi