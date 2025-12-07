Ce se schimbă la pensii din 2026. Noua formulă de calcul a vechimii în muncă

Un nou mod de calcul al vechimii în muncă va fi aplicat începând din 2026, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Măsura este instituționalizată prin Ordinul nr. 342/2025, care abrogă vechiul ordin 59/2014 și stabilește reguli clare pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice.

Scopul declarat al schimbării este asigurarea unei „metodologii unificate, transparente și echitabile” pentru toți asigurații — indiferent de tipul de contract (normă întreagă, part-time, intermitent, etc.), sintetizează Playtech.

Ce se schimbă la pensii din 2026

Zilele lucrate nu vor mai fi luate în considerare simplu ca „zile lucrătoare”, ci vor fi convertite — proporțional — în „zile calendaristice de stagiu”.

Dacă o lună are, de pildă, 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, iar o persoană a lucrat 20 de zile lucrătoare, atunci vechimea recunoscută pentru acea lună va fi de aproximativ 27,27 zile calendaristice.