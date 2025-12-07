Prima pagină » Social » Ce se schimbă la pensii din 2026. Noua formulă de calcul a vechimii în muncă

07 dec. 2025, 12:24, Social
Un nou mod de calcul al vechimii în muncă va fi aplicat începând din 2026, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Măsura este instituționalizată prin Ordinul nr. 342/2025, care abrogă vechiul ordin 59/2014 și stabilește reguli clare pentru transformarea zilelor lucrătoare în zile calendaristice.

Scopul declarat al schimbării este asigurarea unei „metodologii unificate, transparente și echitabile” pentru toți asigurații — indiferent de tipul de contract (normă întreagă, part-time, intermitent, etc.), sintetizează Playtech.

Ce se schimbă la pensii din 2026

Zilele lucrate nu vor mai fi luate în considerare simplu ca „zile lucrătoare”, ci vor fi convertite — proporțional — în „zile calendaristice de stagiu”.

Dacă o lună are, de pildă, 22 de zile lucrătoare și 30 de zile calendaristice, iar o persoană a lucrat 20 de zile lucrătoare, atunci vechimea recunoscută pentru acea lună va fi de aproximativ 27,27 zile calendaristice.

Ulterior, zilele calendaristice acumulate într-un an sunt însumate și transformate în luni/ani de vechime, folosindu-se o medie lunară standard (aproximativ 30,42 zile).

Această metodă permite un calcul proporțional: orele muncite part-time sau perioadele cu activitate fragmentată vor fi reflectate exact — spre deosebire de sistemul anterior, unde o lună cu câteva zile lucrate putea fi totuși contată ca lună întreagă de vechime.

Ce alte reguli aduce noua metodologie

Se introduce plafonarea perioadelor de activitate suprapuse: dacă o persoană a avut două joburi simultan — sau mai mulți angajatori în același timp — nu se va dubla vechimea în mod artificial. Perioadele de muncă se vor calcula conform priorităților stabilite prin ordin.

Procedura include și diferite categorii:

  • activitate normală
  • condiții speciale (ex: minerit, energie)
  • condiții deosebite (ex: armată, poliție)
  • perioade de concediu medical
  • șomaj
  • alte situații asimilate.

Conform comunicatului oficial al CNPP, ordinul reprezintă o „procedură tehnică” și nu modifică drepturile deja câștigate de asiguraţi sau pensionari — adică nu există recalculări retroactive, ci regulile se aplică pentru perioada de muncă viitoare.

Ce înseamnă pentru angajați

Sistemul devine mai corect pentru cei cu activitate part-time sau non-constantă — vechimea reflectă realitatea muncii prestate.

Eliminarea dublelor contorizări, în cazul angajărilor simultane, aduce transparență și scade riscul erorilor la calculul pensiei.

Persoanele care au avut cariere fragmentate — cu joburi multiple, întreruperi, activitate cu normă redusă — vor avea șanse mai mari ca stagiul de cotizare să reflecte corect munca depusă.

