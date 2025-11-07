Prima pagină » Social » Ce semnificație are cuponul de pensie gri. Cât de mult contează culoarea talonului

Ce semnificație are cuponul de pensie gri. Cât de mult contează culoarea talonului

07 nov. 2025
Ce semnificație are cuponul de pensie gri. Cât de mult contează culoarea talonului
Cine sunt pensionarii ale căror pensii vor fi taxate cu 10% / sursă foto: Shutterstock

Pentru milioane de pensionari din România, talonul de pensie reprezintă documentul care confirmă venitul lunar și dovedește plata contribuțiilor din anii de muncă. Puțini știu că nu toate cupoanele de pensii arată la fel.

Dacă talonul este unul roz înseamnă că este cel obișnuit, așa-numitul „cupon de pensie gri” semnalează o situație mai specială: pensia cu restanțe. Iată ce înseamnă acest lucru și de ce culoarea contează mai mult decât pare.

Ce înseamnă cuponul de pensie gri

Lovitură pentru pensionari în luna mai: pensiile și ajutoarele sociale vor veni cu mari întârzieri!

Cuponul de pensie gri este un document emis de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru persoanele care au de primit sume restante din pensie.

Restanțele pot să apară din mai multe cauze: recalculări, întârzieri în actualizarea punctajului, modificări legislative sau erori administrative.

Practic griul de pe talon indică faptul că pensionarul nu primește doar pensia lunară obișnuită, ci și sume suplimentare corespunzătoare lunilor anterioare.

Diferența față de talonul roz este strict administrativă, dar are importanță contabilă. Talonul gri permite autorităților și beneficiarului să distingă clar între plata curentă și cea restantă.

În acest fel, seniorii pot verifica mai ușor dacă sumele primite corespund cu perioadele restante și dacă au fost aplicate corect recalculările sau actualizările.

De ce nu primesc toți pensionarii un cupon gri

Cuponul gri nu reprezintă un document standard lunar, ci apare doar în momentele în care sunt sume restante de achitat.  De exemplu, dacă o pensie a fost majorată retroactiv, diferențele se plătesc ulterior, iar cuponul care însoțește plata are culoarea gri. În restul lunilor, pensionarul primește obișnuitul talon roz.

Această diferențiere ajută instituțiile poștale și băncile să proceseze corect plățile și să evite confuziile între pensiile curente și cele restante. Totodată, culoarea diferită oferă claritate și beneficiarului, care poate ști imediat că a primit o sumă în plus și poate verifica motivul.

