Ce vârstă are IEȘEANUL mediu. Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România

Iașul este din nou cel mai tânăr județ din România, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani, potrivit datelor provizorii ale INS pentru 2024.

Iașul rămâne sub media națională, de 42,7 ani și marchează revenirea în fruntea clasamentului județelor cu populație tânără, după ce în 2022 și 2023 prima poziție a fost ocupată de Ilfov, scrie Ziarul de Iași.

Datele provizorii ale Institutului Național de Statistică pentru 2024 relevă că Iașul a redevenit cel mai tânăr județ din România, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani.

În 2022 și 2023, Ilfov ocupase prima poziție, dar anul trecut populația rezidentă din Ilfov avea o vârstă medie de 39,3 ani, cu 0,2 ani mai mare decât cea a ieșenilor.

