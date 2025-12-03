Prima pagină » Social » Cine conduce Apele Române şi cum au ajuns în funcție. Toate legăturile sunt politice

Cine conduce Apele Române şi cum au ajuns în funcție. Toate legăturile sunt politice

Scandalul Crizei Apei, în care 100.000 de persoane au rămas fără apă curentă și securitatea energetică a României este pusă în pericol, aduce în atenția publică numirile politice de la Apele Române, instituția aflată în centrul scandalului. Gândul prezintă care sunt capii entității și cum au ajuns în funcțiile de conducere.

Florin Ghiță ocupă funcția de director al Apelor Române. În spațiul public, numirea sa a fost asociată cu susținerea acordată de către Diana Buzoianu, aspect ce a fost adus în atenție de mai multe surse.

Florin Ghiță, director Apele Române

Funcția de director adjunct este ocupată de Constantin Mețler, iar în acest demers este menționat faptul că a fost sprijinit de către Costel Alexe și Iulian Dumitrescu.

Constantin Mețler. Sursa foto: Apele Române

În ceea ce privește structura de conducere și Consiliul de Administrație ESZ, potrivit datelor comunicate public, Președintele Consiliului de Administrație ESZ, Ionuț Sorin Banciu, este cunoscut ca membru activ al PNL Brașov acesta ocupând în trecut funcția de deputat.

Ionuț Sorin Banciu. Sursa: Facebook

Ștefan Valentin, membru al Consiliului de Administrație ESZ, a fost anterior consilier al lui Iulian Dumitrescu la Consiliul Județean Prahova și este cunoscut ca fiind apropiat de Ana Maria Vasile fost administrator public al Consiliului Județean Prahova.

Ervin Molnar, membru CA ESZ, a deținut anterior funcția de director al Apelor Române și a fost deputat din partea PNL, fiind cunoscut ca un activist liberal cu ștate vechi.

Ervin Molnar. Sursa foto: Facebook.

Bogdan Chițescu, actual director general ESZ a fost și el consilier al lui Iulian Dumitrescu pe perioada în care acesta exercita funcția de președinte al Consiliului Județean Prahova.

Bogdan Chițescu

