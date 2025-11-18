Prima pagină » Social » Consultații medicale la domiciliu pentru persoanele neasigurate. În ce cazuri pot beneficia românii de aceste servicii

18 nov. 2025, 10:42, Social
Atât persoanele asigurate, cât și cele fără asigurare medicală pot beneficia de consultații de urgență și transport sanitar neasistat direct la domiciliu, potrivit pachetelor de servicii stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Măsura vizează în special situațiile încadrate la „cod verde”, în care pacientul are nevoie de o evaluare rapidă, fără a se afla într-un pericol vital, conform stiripesurse.ro.

Aceste servicii fac parte din pachetul minimal și de bază, actualizat periodic prin Hotărâre de Guvern și finanțat prin Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, administrat de CNAS, notează Digi24.

Beneficiile neasiguraților

Pentru persoanele neasigurate, pachetul include consultații la domiciliu în urgențe medico-chirurgicale ușoare și transportul către o unitate medicală atunci când este nevoie de investigații suplimentare. Lista situațiilor acoperite este amplă și cuprinde cazuri precum:

  • fracturi imobilizate care împiedică deplasarea;
  • afecțiuni neurologice severe sau stări post-AVC;
  • insuficiență cardiacă avansată;
  • pacienți dependenți de oxigen;
  • transport pentru transfuzie în cazul talasemiei;
  • deplasarea pacienților cu nanism la centre de dializă din alte județe.

Asigurații beneficiază de o gamă extinsă de servicii

Pachetul de bază, dedicat persoanelor asigurate, include toate serviciile menționate anterior, dar și facilități suplimentare. Printre acestea:

  • transport la externare pentru pacienții cu demențe sau tulburări cognitive severe;
  • deplasarea persoanelor imobilizate la investigații, consultații sau internări;
  • transport pentru administrarea tratamentelor la domiciliu;
  • servicii dedicate pacienților oncologici, precum transportul la radioterapie, chimioterapie sau consultații de specialitate, inclusiv în alte județe.

Intervențiile sunt realizate de ambulanțe private aflate în contract cu casele de asigurări, iar alocarea echipajelor se face exclusiv prin serviciul 112. Atât pacienții, cât și aparținătorii sau personalul spitalelor pot solicita aceste servicii, în funcție de situație.

Îngrijiri medicale la domiciliu, pe baza recomandării medicului

Persoanele asigurate au acces și la îngrijiri medicale la domiciliu, destinate pacienților imobilizați sau aflați în stări care necesită supraveghere constantă. Serviciile se acordă pe baza unei recomandări emise de medicii de familie sau de specialiști și pot acoperi:

  • până la 90 de zile în ultimele 11 luni pentru adulți;
  • până la 180 de zile pentru copiii sub 18 ani și pentru pacienții diagnosticați cu cancer.

Îngrijirile sunt planificate în funcție de starea pacientului și pot fi oferite inclusiv în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Servicii stomatologice decontate

Atât persoanele fără asigurare medicală, cât și cele înscrise în sistemul public de sănătate pot accesa o gamă variată de tratamente stomatologice gratuite sau compensate, în funcție de pachetul oferit de CNAS și de cabinetele aflate în contract cu acesta.

Potrivit Ghidului Asiguratorului publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cei neasigurați beneficiază de pachetul minimal pentru medicina dentară.

Acesta cuprinde consultația – care include și controlul oncologic stomatologic, evidențierea plăcii dentare prin colorare, dacă este necesar, precum și întocmirea planului de tratament.

Consultația se decontează o dată la 12 luni pentru adulții peste 18 ani și la fiecare 6 luni pentru copiii sub 18 ani.

Lista serviciilor acordate gratuit continuă cu tratamente de urgență pentru traumatisme dento-alveolare, pansament calmant sau drenaj endodontic, intervenții pentru paradontite apicale prin incizie, cu anestezie, tratamente pentru afecțiuni ale parodonțiului, chiuretaj alveolar și oprirea hemoragiei – cu precizarea că acestea nu sunt decontate dacă sunt efectuate în aceeași ședință cu extracția dintelui vizat.

Tot în pachetul minimal intră reducerea luxației articulației temporo-mandibulare, reparația protezelor o dată pe an și rebazarea protezelor tot o dată pe an.

În schimb, beneficiarii pachetului minimal achită integral investigațiile paraclinice recomandate, precum radiografiile dentare, tomografiile CBCT sau tratamentele prescrise.

