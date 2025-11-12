Fără bilet de trimitere la medic. Ce pacienți sunt vizați de această măsură

Vești bune pentru unii pacienți care vor putea merge fără bilet de trimitere la medic, începând cu acest an. Noua măsură vine în sprijinul mai multor categorii de bolnavi și reduce timpii de așteptare. Potrivit ministrului Sănătății, aceasta este una dintre priorități în ceea ce privește debirocratizarea și accesul facil la servicii medicale esențiale.

În România, pacienții au nevoie de un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru a beneficia de consultații și analize medicale gratuite prin Casa de Asigurări de Sănătate (CNAS). Biletul acesta este o legătură între medicul de familie și cel specialist și permite accesul la investigații suplimentare sau la consulturi în alte specialități, cu excepția cazurilor urgente sau specifice.

Fără bilet de trimitere la medicul de familie

Începând cu 2025, anumite categorii de bolnavi cronici nu vor mai avea nevoie de bilet de trimitere pentru a ajunge la medicul specialist. Măsura face parte dintr-un proces de debirocratizare a sistemului medical.

Potrivit anunțului făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook, ordinul comun semnat împreună cu președintele CNAS, dr. Horațiu Moldovan, elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienții înrolați în anumite programe naționale de sănătate.

„Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem și că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid și mai corect pentru pacienți”, a declarat ministrul Sănătății.

Astfel, pacienții care suferă de boli cronice, care au nevoie de monitorizare și îngrijire constantă, se pot adresa direct medicului de specialitate din ambulatoriu, fără să mai treacă pe la medicul de familie.

În ce situații se aplică măsura

Noua regulă se aplică pacienților incluși în următoarele programe naționale de sănătate:

– Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – acces direct la medicii specialiști care prescriu tratamente și materiale sanitare specifice.

– Hemofilie și talasemie – consultații la medicul hematolog desemnat în programul național.

– Boli rare – acces direct la specialiști (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie etc.) pentru prescrierea tratamentelor dedicate.

– Tuberculoză – pacienții înscriși în Programul național de control al tuberculozei pot merge direct la medicul pneumolog.

– HIV/SIDA – consultații și tratamente oferite de medicul infecționist în cadrul Programului național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA.

– Sănătatea femeii și copilului – acces direct la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie și genetică medicală pentru diagnostic prenatal și postnatal, dar și pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

