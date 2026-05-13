Criminalul Gheorghe Dincă, în război total cu conducerea închisorii de maximă siguranță. Ce pretenții a ridicat Monstrul de la Caracal

Andrei Dumitrescu
Criminalul Gheorghe Dincă a intrat în conflict cu conducerea Penitenciarului Craiova. Deținutul ar fi cerut avantaje care ar putea provoca incidente de securitate internă.

Gheorghe Dincă, în vârstă de 73 de ani, execută, în Penitenciarul Craiova, o pedeapsă de 30 de ani de detenție după ce a fost acuzat că le-a violat, ucis și ars într-un cazan din tablă pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

Chiar dacă în timpul anchetei Dincă și-a recunoscut faptele, ulterior acesta a spus că declarațiile i-ar fi fost smulse sub tortură și a admis doar că le-a răpit și violat, însă a afirmat că nu le-ar fi omorât, ci ar fi fost luate din casa lui de către o grupare de traficanți de persoane.

În timpul detenției, ucigașul poreclit și „Monstrul de la Caracal” a fost încarcerat în condiții dificile, cu grad sporit de risc, după care a fost mutat, în regim închis, într-o cameră cu deținuți vârstnici.

Condamnatul a contestat de-a lungul timpului condițiile de detenție și a acuzat diferite probleme de sănătate, însă, cu toate că a solicitat un regim de executare mai blând, cererile sale nu au avut succes.

Dincă a dat în judecată conducerea închisorii

Recent, Gheorghe Dincă a dat în judecată conducerea Penitenciarului Craiova.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, pentru Gândul, că deținutul ar fi cerut să fie mutat în regim semideschis, însă solicitarea lui ar fi fost respinsă.

În consecință, criminalul din Caracal s-a adresat magistraților Judecătoriei Craiova, care, după ce au analizat datele depuse la dosar urmează să se pronunțe, în 15 mai.

Sursele Gândul au dezvăluit că în ciuda solicitărilor sale, trecerea lui Dincă în regim deschis ar reprezenta o vulnerabilitate pentru securitatea penitenciarului.

Regimul semideschis i-ar permite lui Gheorghe Dincă să iasă singur din celulă, oricând pe timpul zilei, neînsoțit de trupele de intervenție, ceea ce ar putea reprezenta un pericol atât pentru ceilalți condamnați, cât și pentru el însuși, în condițiile în care faptele acestuia l-ar putea transforma într-o țintă pentru alți deținuți, care ar încerca să-l pedepsească personal.

