Cum a surprins un pilot imagini cu aurora boreală, chiar din cabina avionului

Aurora boreală și-a făcut apariția pe cer în noaptea de 18-19 ianuarie. Fenomenul a putut fi observat de oamenii din întreaga lume, iar unele dintre cele mai frumoase fotografii au fost făcute deasupra norilor.

O furtună geomagnetică puternică, de nivel G4, a perturbat semnificativ câmpul magnetic al Pământului, permițând apariția aurorelor la latitudini mult mai joase decât cele obișnuite. Cerul a fost astfel animat de un spectacol de lumini verzi, roșii și violete, admirat în numeroase regiuni ale globului, notează Adevărul.

Cum a surprins un pilot aurora boreală din avion

Aurora boreală a putut fi vizibilă și în România. Mai multe fotografii au circulat pe rețelele sociale, din diverse zone ale țării. Luminile colorate au făcut spectacol pe cer, iar sute de oameni au fost uimiți de fenomenul natural.

Pilotul Matt Melnyk, aflat la manșa unui Boeing model 787 Dreamliner, a surprins fenomenul dintr-o perspectivă specială, de la peste 11.000 de metru altitudine. „Spectacolul a început imediat ce am urcat deasupra norilor și a continuat intermitent pe durata zborului. A fost, fără îndoială, o noapte istorică”, a declarat Matt Melnyk, care a adăugat că aurora aceasta a fost cea mai impresionantă pe care a văzut-o în cei 20 de ani de activitate.

„De obicei fotografiez noaptea din avion cu un obiectiv de 20 mm F1.4, dar pentru acest zbor am decis să optez pentru ceva mai cuprinzător, știind că aurora va fi mare”, a explicat Matt Melnyk pentru Space, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Matt Melnyk

Recomandările autorului: