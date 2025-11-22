Imagini spectaculoase cu Aurora Boreală, filmate de NASA din spațiu

Astronautul Zena Cardman a publicat imagini cu Aurora Boreală filmate de pe Stația Spațială Internațională, profitând de o creștere a activității solare care a făcut ca aurorele să apară neobișnuit de frecvent.

Cardman, care conduce misiunea SpaceX Crew-11 a NASA, spune că nu a văzut niciodată ecranul de la sol, dar îl urmărește adesea de pe orbită. Cu Soarele acum în apogeul ciclului său de 11 ani, tot mai multe particule încărcate lovesc atmosfera Pământului, creând strălucirea colorată care se întinde pe planeta de dedesubt.

Imagini spectaculoase filmate de NASA cu Aurora Boreală

„Nu am văzut niciodată aurore de jos, dar de aici de sus este un spectacol frecvent”, spune astronautul Zena Cardman, care locuiește în prezent la bordul Stației Spațiale Internaționale.

Cardman a făcut acest comentariu cu privire la un videoclip incredibil pe care l-a realizat, în care aurorele colorate dansau deasupra suprafeței Pământului, în timp ce călătorea cu 28.000 km/h, la 400 km deasupra Pământului.

Astronautul chiar și-a făcut timp să-l lămurească pe un susținător al teoriei conspirației X care a întrebat de ce există stele în videoclipul cu aurora, dar nu există stele în altul pe care l-a distribuit.

„Cel din dreapta a fost fotografiat în timpul zilei pe orbită”, explică Cardman. „La fel ca pe Pământ, ne este greu să vedem stelele în lumina zilei. Stelele sunt vizibile în special în imaginile nocturne când folosesc o diafragmă largă, expunere lungă și/sau ISO ridicat. Puteți încerca același lucru de la sol!”

Deși aurorele oferă imagini remarcabile, aceeași activitate solară care le produce poate perturba sateliții și chiar rețelele electrice. La începutul acestei luni, activitatea solară intensificată a cauzat întreruperi minore ale comunicațiilor GPS și radio de pe Pământ, deși nu au fost raportate probleme semnificative – și evenimentul a generat aurore vii.

Recomandările autorului: