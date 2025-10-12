Prima pagină » Social » Cum îți menții locuința caldă în sezonul rece cu un buget limitat

Cum îți menții locuința caldă în sezonul rece cu un buget limitat

12 oct. 2025, 16:52, Social
Cum îți menții locuința caldă în sezonul rece cu un buget limitat

În timpul sezonului rece încălzirea locuinței nu înseamnă doar confort, ci și sănătate. Temperaturile prea scăzute pot crește riscul apariției răcelilor, gripei și pot agrava afecțiune mai serioase precum bolile cardiovasculare, accidentele vasculare cerebrale, pneumonia sau chiar tulburările de dispoziție.

Cele mai vulnerabile categorii în fața frigului din locuințe sunt vârstnicii, copiii mici, femeile însărcinate, dar și persoanele care au probleme de sănătate. Chiar daca bugetul este restrâns, sănătatea trebuie să fie prioritară pentru fiecare dintre noi.

Cum asigurăm căldura în locuințe cu un buget limitat

În primul și în primul rând cel mai important este să ne asigurăm că sistemele de încălzire funcționează bine, mai ales dacă o perioadă mai lungă de timp nu au fost folosite.

Pentru a face economii, unde se poate și unde este cazul, se pot lua măsuri, cum ar fi oprirea caloriferelor din camerele nefolosite, stingerea luminilor și evitarea menținerii aparatelor electronice în modul standby.

Alte sfaturi pentru a reduce cheltuielile cu facturile la energie

Pe timpul zilei se pot lăsa draperiile trase pentru a permite luminii solare să încălzească locuința, iar imediat ce vine seara, se pot închide pentru a păstra la interior căldura.

Curenții de aer rece pot fi diminuați prin obturarea coșurilor de fum neutilizate. Alte zone vulnerabile ar fi chiar ferestrele, se pot izola folosind garnituri speciale împotriva curentului. Dacă pavimentul este unul rece, un covor mai mare poate aduce confort termic în locuință.

Hainele groase nu trebuie ignorate, chiar dacă stați în casă, atunci când intrați în pat se recomandă folosirea sticlelor cu apă fierbinte și pijamale groase pentru a păstra căldura toată noaptea.

Cum se poate face economie la apă caldă

Legat de apa caldă, o temperatură prea ridicată a boilerului poate să crească consumul de energie. Dacă apa este prea fierbinte pentru a vă spăla, este un semn că setările ar trebui ajustate. De asemenea, spălarea rufelor la 30 de grade poate reduce consumul de energie.

