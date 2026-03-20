Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau

Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau
Supermarket - Foto: Freepik.com

Produsele ultraprocesate au devenit tot mai prezente în magazine, însă nu toate alimentele sunt ambalate la fel. Diferența dintre ele este dată de gradul de procesare, cât de mult a fost produsul modificat față de forma lui naturală, dar și ce ingrediente conține.

Este esențial să identificăm aceste alimente pentru protejarea sănătății pe termen lung, pentru că un consum excesiv poate să crească riscul de obezitate, diabet sau boli cardiovasculare, relatează Click.

Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate

Un semnal clar este lista de ingrediente. Produsele care au mai mult de cinci ingrediente pe etichetă au șanse destul de mari să fie ultraprocesate, însă trebuie să fim atenți și la alte lucruri, cum ar fi:

  • Aditivi artificiali: conservanți, emulgatori, stabilizatori sau agenți de îngroșare.
  • Arome sintetice: parfumuri alimentare, aromatizanți de tip „natural/artificial”.
  • Coloranți artificiali: E-uri sau denumiri chimice complexe.

Ingrediente precum maltodextrină, sirop de porumb, mono- și digliceride, propionat de calciu sau alți compuși chimici sunt semne că produsul a suferit o procesare intensă. Ingredientele mai simple, familiare, cum sunt făina, laptele, ouăle, zahărul sau sarea sunt mai puțin procesate și mai aproape de forma lor naturală.

De ce ultraprocesarea alimentelor este importantă

Alimentele ultraprocesate nu sunt doar mai bogate în zaharuri, sare și grăsimi nesănătoase, ci și mai sărace în fibre și nutrienți esențiali, ceea ce le reduce valoarea nutritivă. Cercetările indică faptul că un consum frecvent poate:

  • mări riscul de obezitate și exces ponderal
  • afecta negativ nivelul glicemiei și crește riscul de diabet de tip 2
  • favoriza apariția bolilor cardiovasculare

