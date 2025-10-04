Cum poți solicita DESPĂGUBIRI dacă un pom cade peste mașina ta? Ce trebuie să rețină șoferii

Celor care le-a fost distrusă mașina de copacii căzuți sau acoperișurile luate de vânt pot, în unele cazuri, să primească despăgubiri din partea autoritățile locale. Proprietarii automobilelor trebuie să știe că există mai multe condiții.

Una dintre condițiile legate de primirea de despăgubiri este legată de locul în care s-a produs incidentul. Concret, dacă mașina se afla parcată pe domeniul public, administratorul drumului poate fi tras la răspundere pentru pagubele produse deoarece autoritățile locale – primăria, consiliul județean sau compania de drumuri – sunt obligate să se ocupe de întreținerea copacilor și, implicit, să prevină riscurile.

Din păcate, de cele mai multe ori, păgubiții trebuie să meargă în instanță pentru a obține despăgubiri pentru că legilația din România nu oferă un cadru foarte clar.

Procesul necesită dovezi solide: un proces-verbal de constatare întocmit de poliție, fotografii sau filmări care să arate avariile și locul exact al incidentului, dar și o plângere depusă la primărie, însoțită de documente precum devizul de reparație emis de un service autorizat, conform playtech.ro.

Un aspect esențial este legat de starea copacului. Dacă arborele era uscat și autoritatea responsabilă nu a intervenit pentru întreținerea sa, atunci șoferii pot solicita daune în baza răspunderii civile delictuale.

Sunt situații în care autoritățile publice nu pot fi trase la răspundere. În cazul în care un copac s-a prăbușit din cauza unui fenomen meteo extrem, care nu putea fi prevenit, atunci vina nu poate fi atribuită nimănui.

Cât de importantă este polița CASCO

În situația în care nu există un responsabil direct, singura soluție pentru a recupera pierderile este o poliță CASCO, asigurarea facultativă care oferă protecție împotriva riscurilor naturale, inclusiv a arborilor căzuți.

