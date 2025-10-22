Cum se obține CONCEDIUL de creștere a copilului în 2025. Noi reguli și bani mai puțini pentru mămici

Într-o perioadă în care prețurile la produse și utilități parcă au explodat, afectate de inflație, criza financiară acum lovește direct și în buzunarul și așa restrâns al mămicilor din România, unde indemnizația pentru creșterea copilului a scăzut în 2025, față de anii anteriori, după ce statul a introdus contribuția la sănătate (CASS). Pe lângă asta, părinții care solicită concediul pentru creșterea copilului trebuie să știe și care sunt noile reguli și ce acte trebuie puse la dosar.

Dacă urmează să intri în concediu pentru creșterea copilului în 2025, procesul rămâne relativ simplu, dar include câteva modificări importante. Regula de bază este aceeași: trebuie să dovedești cel puțin 12 luni de venituri impozabile în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului.

Aceste 12 luni pot include și perioade asimilate, cum ar fi șomajul, concediile medicale sau tranziția între cicluri de învățământ, dacă te încadrezi în excepțiile prevăzute de OUG 111/2010.

Dosarul se depune la primăria de domiciliu sau reședință, iar plata indemnizației este gestionată de agenția teritorială de plăți.

Cererea poate fi depusă cu până la 30 de zile înainte de suspendarea activității, dar nu mai târziu de 60 de zile după terminarea concediului de maternitate sau, în cazul adopției, tutelei ori plasamentului, în termen de 60 de zile de la eveniment, potrivit Playtech.ro.

Documentele necesare pentru dosar

Indiferent de tipul de venit, există un set comun de acte:

cererea tip, semnată de ambii părinți;

actele de identitate ale părinților;

certificatul de naștere al copilului;

livretul de familie (sau o declarație în locul lui);

dovada contului bancar pe numele solicitantului;

documente privind concediul de maternitate;

declarația privind protecția datelor.

Dacă ai și alți copii în întreținere, se adaugă copiile certificatelor lor de naștere.

Apoi, în funcție de sursa veniturilor, se adaugă acte specifice:

pentru salariați: adeverință de la angajator cu veniturile impozabile din ultimele 12 luni, perioada concediului de maternitate și dovada suspendării contractului de muncă;

pentru PFA, drepturi de autor sau profesii liberale: declarația unică și adeverințe de la ANAF, plus dovada suspendării activității (de la ONRC, barou sau instituția competentă);

pentru studenți la zi: adeverință de frecvență și, dacă este cazul, documente ANAF care atestă lipsa veniturilor impozabile.

De ce primești mai puțini bani în 2025

Cea mai importantă schimbare din 2025 este faptul că indemnizația pentru creșterea copilului intră în baza de calcul pentru contribuția la sănătate (CASS). Practic, din suma brută se reține contribuția de 10%, ceea ce duce la o scădere a venitului net lunar.

Indemnizația se virează între 8 și 25 ale lunii, pentru luna anterioară, în cont bancar sau prin mandat poștal. Valoarea acesteia rămâne calculată raportat la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, însă introducerea CASS reduce suma efectiv primită.

Autoritățile recomandă părinților să își verifice decizia de acordare și modul de calcul, iar dacă observă neconcordanțe, să solicite explicații în scris de la instituția care administrează plata indemnizației.

Dacă în timpul concediului se naște un alt copil, trebuie întocmit un nou dosar pentru prelungirea concediului. Aceeași procedură se aplică și dacă alegi să revii la muncă și vrei să beneficiezi de stimulentul de inserție.

Orice schimbare de situație (revenire la muncă, mutare, modificări de venit) trebuie anunțată în maximum 15 zile lucrătoare, altfel riști amendă sau suspendarea dreptului.

Pentru a evita întârzierile sau respingerea cererii, este recomandat să păstrezi copii ale tuturor adeverințelor și documentelor depuse, inclusiv dovada transmiterii online sau la ghișeu.