România, reprezentată la Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Mașinile au trecut de verificările tehnice

Echipajele românești care s-au înscris în ediția 2026 a Raliului Monte-Carlo Istoric au parcurs etapa obligatorie de verificare a documentelor, dar și a materialului de concurs. Această procedură marchează oficial debutul competiției și confirmă faptul că mașinile și echipajele sunt conforme cu regulamentul uneia dintre cele mai prestigioase competiții de regularitate din motorsportul european, relatează Promotor.

În prim-plan s-a aflat echipajul format din Călin Popescu-Tăriceanu și Radu Dumitrescu, parte din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania. Echipa reunește 5 echipaje românești și poartă un nume cu puternică încărcătură istorică, inspirat de victoria obținută de Petre Cristea la Raliul Monte-Carlo din 1936.

Informațiile au fost făcute publice de Federația Română de Automobilism Sportiv, care urmărește constant parcursul echipajelor românești în competițiile internaționale de profil.

Traseul de concentrare și întâlnirea din Valence

Duminică, 1 februarie, echipajele vor porni din Monte Carlo spre Valence, punctul de întâlnire pentru toate mașinile înscrise în competiție. Valence reprezintă finalul traseelor de concentrare, rute diferite care pornesc din 6 puncte de start: satul John O’Groats, Bad Homburg, Barcelona, Monte Carlo, Reims și Torino.

Această etapă este una specifică Raliului Monte-Carlo Istoric și reia tradiția edițiilor clasice, când echipajele ajungeau la startul propriu-zis după sute sau chiar mii de kilometri parcurși în condiții diverse de drum și vreme.

Luni, 2 februarie, sunt așteptate ultimele echipaje la Valence, moment care va marca reunirea completă a plutonului competițional înainte de debutul probelor speciale.

Startul probelor speciale la ediția 28

Marți, 3 februarie, începe efectiv competiția sportivă, odată cu primele probe speciale din cadrul Raliul Monte-Carlo Istoric, ediția cu numărul 28. Probele se vor desfășura pe drumuri montane celebre, unde condițiile meteo și aderența variabilă joacă un rol decisiv, chiar și în contextul unei competiții de regularitate.

Pentru România, prezența a 5 echipaje la această ediție confirmă interesul tot mai mare pentru motorsportul istoric și pentru conservarea patrimoniului automobilistic competițional. Participarea sub numele Petre Cristea Heritage Rally Team Romania adaugă și o dimensiune simbolică, legată de una dintre cele mai importante performanțe românești din istoria raliurilor internaționale.

Organizatorii și reprezentanții FRAS le-au urat succes tuturor echipajelor românești, care vor lua startul în următoarele zile într-una dintre cele mai respectate competiții de motorsport istoric din lume.