Taxele și cheltuielile pentru scoaterea unui teren din circuitul agricol și includerea în intravilan, în 2026

A fost actualizat ordinul din Monitorul Oficial privind tarifele pe care proprietarii de terenuri din România trebuie să le achite pentru scoaterea unui terne din circuitul agricol sau pentru introducerea unui teren agricol în intravilan.

Actualizarea vine în contextul creșterii costurilor și a inflației, iar noile sume deja se aplică și sunt valabile până la 31 decembrie 2026.

Ce costuri implică scoaterea unui teren din circuitul agricol și introducerea în intravilan în anul 2026

Tarifele variază în funcție de clasa de calitate pe care o are terenul și este stabilită prin documentație cadastrală: terenurile cele mai fertile (clasa I) plătesc cea mai mare taxă, iar cele mai slabe (clasa V) cele mai mici., potrivit ObservatorulPH.

Sumele se calculează prin înmulțirea suprafeței terenului (în metri pătrați) cu tariful corespunzător clasei de teren, indexat cu coeficientul de inflație comunicat de INS (7,3%).

Care sunt tarifele din 2026 pentru scoaterea unui teren din circuitul agricol:

Clasa I: aproximativ 4,29 lei/mp

Clasa II: aproximativ 3,76 lei/mp

Clasa III: aproximativ 3,22 lei/mp

Clasa IV: aproximativ 2,68 lei/mp

Clasa V: aproximativ 2,15 lei/mp

Pentru un teren, care are o suprafață de 1.000 mp din clasa III, proprietarul va plăti aproximativ 3.220 lei, iar pentru un teren de 5.000 mp din clasa I costul urcă la peste 21.400 lei.

Taxa este obligatorie înainte ca terenul să poată fi folosit legal în scopuri neagricole (spre exemplu pentru construcții).

