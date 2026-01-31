Prima pagină » Social » Prețul cu care se vinde un telefon retro cu rotiță. Cât poți lua pe el dacă îl ai prin casă

Prețul cu care se vinde un telefon retro cu rotiță. Cât poți lua pe el dacă îl ai prin casă

31 ian. 2026, 19:10, Social
Prețul cu care se vinde un telefon retro cu rotiță. Cât poți lua pe el dacă îl ai prin casă
Cu cât se vinde un telefon cu disc

Telefonul cu rotiță era cândva cel mai modern obiect deținut de români în case. În zilele noastre mulți vor fi tentați să îl arunce la gunoi, dacă îi încurcă prin casă atunci când fac curat. Un astfel de obiect poate fi la mare căutare printre colecționari, ei sunt dispuși să ofere un preț bun.

Colecționarii din țara noastră au făcut deja o pasiune pentru obiectele vechi din perioada comunistă, cum ar fi păpușile sau monedele. Acestea nu sunt singurele care pot aduce profit, ci și telefoanele fixe cu rotiță, care sunt la mare căutare printre unii nostalgici.

Aceste obiecte erau cândva printre cele mai moderne dotări din casele românilor, însă astăzi fac parte din curiozitățile istorice dintr-o altă eră. La fel ca în cazul oricărui obiect, valoarea sa depinde ți de condiția în care se află.

Cu cât se vinde un telefon cu rotiță

Potrivit Click.ro, pe platforma OLX, un astfel de telefon se vinde cu 70 de lei, fiind vorba despre o piesă originală, despre care proprietarul spune că datează din perioada anilor ’70–’80.

Rotița continuă să se învârtă corect, iar cei care sunt interesați de obiecte din această perioadă pot să cumpere un astfel de telefon cu o sumă foarte accesibilă.

Prețul variază în funcție de condiție

Alte obiecte din perioada comunistă pot fi vândute cu sume mai mari. Spre exemplu, o monedă cu valoarea de 3 bani, emisă în anul 1952, se vinde în mediul online cu suma incredibilă de 35.000 de euro.

Când vine vorba despre monede vechi, cei care le găsesc trebuie să știe că ele nu trebuie curățate. Acest lucru le poate afecta valoarea, iar înainte de a le vinde, este important să mergem cu ele la un specialist, care să ne spună precis cât valorează.

