Dan Negru vine cu un mesaj în scandalul pensiilor speciale. „Asta ar trebui să fie adevărata normalitate”

În ultimele luni, în România s-a tot vorbit despre subiectul legat de pensiile speciale, dar și despre vârsta de pensionare a magistraților. Guvernul a venit chiar cu o propunere pentru a schimba legea.

Dan Negru, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din țara noastră, recunoscut și pentru că își exprimă mereu părerea în mediul online ori de câte ori în România apare un subiect de interes, a vorbit acum și despre reforma pensiilor speciale.

Dan Negru, mesaj în scandalul pensiilor speciale

Prezentatorul de la Kanal D a postat pe Facebook o fotografie în care apare alături de Leon Dănăilă și de Florin Piersic, afirmând că, dacă aceștia s-ar fi pensionat la 40 de ani, nu ar mai fi reușit să facă multe lucruri importante în viață. Mai mult decât atât, Dan Negru a precizat și că, dacă el ar fi ieșit la pensie la 40 de ani, unele emisiuni prezentate de el nu ar mai fi existat!

„Nu se mai termină tămbălăul cu vârsta de pensionare a ălora cu pensii speciale care se pot pensiona la vreo 40 de ani. Dacă Florin Piersic ar fi putut să iasă la pensie anticipat, nu l-am mai fi avut pe Mărgelatu’. Seria Margelatu’ s-a terminat după ce Florin Piersic a făcut 50 de ani. Nici doctorul Leon Dănăilă nu ar fi reușit să salveze sute de vieți în cei 40 de ani care au trecut de când putea ieși la pensie.

La mine e mai simplu! Dacă aș fi putut să ies anticipat la pensie, pe la 40 de ani, ați fi scăpat și de «Jocul Cuvintelor», și de «Next Star», show-ul TV cu copii geniali. N-aș fi făcut farsele din «Plasa de Stele», nici «The Floor». Și nici vreo 10 Revelioane. Cu cât muncești mai mult, cu atât e mai greu să te predai. Asta ar trebui să fie adevărata normalitate a pensiei”., a precizat Dan Negru.