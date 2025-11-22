Prima pagină » Social » De ce ar trebui să păstrăm fluturașii de salariu. În ce situație devin esențiali

De ce ar trebui să păstrăm fluturașii de salariu. În ce situație devin esențiali

22 nov. 2025, 19:05, Social
De ce ar trebui să păstrăm fluturașii de salariu. În ce situație devin esențiali

Mulți angajați primesc fluturașul de salariu lunar, ori la lichidare, în timp ce alții nu îl primesc deloc și nu știu dacă angajatorul este obligat sau nu să îl ofere. Deși documentul acesta nu este reglementat prin lege și nu este obligatoriu, el poate să joace un rol important în înțelegerea unor detalii în privința veniturilor, contribuțiilor sociale și diverselor rețineri.

Cei care vor să aibă o evidență clară a câștigurilor lunare, acest document rămâne unul dintre cele mai utile instrumente de informare.

Ce reprezintă fluturașul de salariul și rolul său

Categoria de cetățeni care beneficiază de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei. Ce criterii trebuie să bifeze pentru a primii banii

Fluturașul de salariu este un act transmis de angajator prin care îți sunt comunicate veniturile și contribuțiile aferente lunii în care ai fost plătit. Chiar dacă nu este o prevedere legală care să impună emiterea documentului, acesta are o funcție clară: cea de a te informa în detaliu despre modul în care se ajunge de la un salariu brut la unul net.

În funcție de fiecare companie, fluturașul de salariu poate include: salariul de bază trecut în contract, prime, sporuri, bonusuri, tichete, ore suplimentare, indemnizații, deduceri personale, impozite și contribuțiile sociale aferente lunii scadente. Angajatorul decide atât structura documentului, cât și formatul — hârtie sau digital.

Acest document nu este unul fiscal, el nu reprezintă dovada plății salariului. Potrivit Codului Muncii, dovada plății se face prin statele de plată sau alte documente justificative, care sunt arhivate timp de 50 de ani de către angajator, potrivit Legii contabilității.

Ce importanță are fluturașul de salariu

Un fluturaș detaliat îți oferă o imagine clară asupra tuturor sumelor care compun salariul tău. Documentul te ajută să verifici corectitudinea calculului făcut de angajator, mai ales pentru că pot exista erori privind contribuțiile, impozitele sau bonusurile incluse.

Recomandările autorului:

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
Cancan.ro
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Fața neștiută a lui Mihail Sadoveanu: „Nero l-a enervat pe Sadoveanu, care l-a bătut cu o curea. Câinele urla de durere“
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
Cancan.ro
Pescobar a dat-o afară pe Lavinia din cauza a... 50 de euro! Note încasate, bani numărați și... conturi BLOCATE! Detaliile momentului sunt numai pe linkul din comentarii
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
15 lucruri pe care poate nu le știai despre LIAM NEESON
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Chatbotul Grok susține că Elon Musk se numără „printre cele mai strălucite 10 minți din istorie”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
09:00
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
08:10
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți
SPORT Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
07:39
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta”
ACTUALITATE 23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
07:15
23 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Franco Nero împlinește 84 de ani, Vincent Cassel 59. Miley Cyrus face 33 de ani
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”
07:00
Gigi Nețoiu: „Rușii nu mai vin în România, n-au de ce să vină la SĂRĂCIE”