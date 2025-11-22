De ce ar trebui să păstrăm fluturașii de salariu. În ce situație devin esențiali

Mulți angajați primesc fluturașul de salariu lunar, ori la lichidare, în timp ce alții nu îl primesc deloc și nu știu dacă angajatorul este obligat sau nu să îl ofere. Deși documentul acesta nu este reglementat prin lege și nu este obligatoriu, el poate să joace un rol important în înțelegerea unor detalii în privința veniturilor, contribuțiilor sociale și diverselor rețineri.

Cei care vor să aibă o evidență clară a câștigurilor lunare, acest document rămâne unul dintre cele mai utile instrumente de informare.

Ce reprezintă fluturașul de salariul și rolul său

Fluturașul de salariu este un act transmis de angajator prin care îți sunt comunicate veniturile și contribuțiile aferente lunii în care ai fost plătit. Chiar dacă nu este o prevedere legală care să impună emiterea documentului, acesta are o funcție clară: cea de a te informa în detaliu despre modul în care se ajunge de la un salariu brut la unul net.

În funcție de fiecare companie, fluturașul de salariu poate include: salariul de bază trecut în contract, prime, sporuri, bonusuri, tichete, ore suplimentare, indemnizații, deduceri personale, impozite și contribuțiile sociale aferente lunii scadente. Angajatorul decide atât structura documentului, cât și formatul — hârtie sau digital.

Acest document nu este unul fiscal, el nu reprezintă dovada plății salariului. Potrivit Codului Muncii, dovada plății se face prin statele de plată sau alte documente justificative, care sunt arhivate timp de 50 de ani de către angajator, potrivit Legii contabilității.

Ce importanță are fluturașul de salariu

Un fluturaș detaliat îți oferă o imagine clară asupra tuturor sumelor care compun salariul tău. Documentul te ajută să verifici corectitudinea calculului făcut de angajator, mai ales pentru că pot exista erori privind contribuțiile, impozitele sau bonusurile incluse.

Recomandările autorului: