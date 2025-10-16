Serviciul Român de Informații vine cu o nouă serie de precizări cu privire la condițiile de transport al lichidelor în bagajul de mână în avion. Condițiile de transport sunt diferite în țara noastră, în funcție de echipamentele de securitate instalate în aeroporturi.

Potrvit informațiilor transmise de SRI, în categoria „Lichide” sunt incluse lichidele, aerosolii și gelurile (LAG), orice combinație de lichide/solide sau produse care au o consistență similară.

„Condițiile de transport al LAG diferă pe aeroporturile din România, în funcție de echipamentele de securitate instalate”, transmite SRI, și îi îndeamnă pe pasageri să verifice lista de lichide permise și condițiile specifice aeroportului de unde decolează.

Care sunt produsele considerate „Lichide” (LAG), conform precizărilor SRI

Lichide: apă, băuturi răcoritoare, siropuri, băuturi alcoolice etc.

Aerosoli: fixativ, deodorant spray, spumă pentru păr etc.

Geluri: Gel de păr, gel de duș, fond de ten, cremă, loțiuni de corp etc.

Alte produse cu consitență similară: iaurt, supă, miere, sosuri, cremă de brânză etc.

Pe aeroportul Henri Coandă din Capitală, călătorii pot transporta recipiente de maxim 100 de ml, toate plasate într-o pungă transparentă resigilabilă cu capacitate maximă de 1 litru. SRI a făcut precizări clare – recipientele mai mari de 100 de ml, fie ele parțial umplute, nu sunt acceptate.

Excepțiile acceptate la controalele din aeroporturi

Există totuși o serie de excepții pentru recipientele care depășesc 100 de ml. Acestea pot fi acceptate la controalele din aeroporturi dacă se încadrează în una din categoriie următoare:

sunt folosite în scop medical sau răspund nevoilor dietetice speciale;

au legătură cu alimentația bebelușilor;

sunt sigilate într-o pungă cu sigiliu (Security Tamper-Evident Bag).

„Dacă lichidele pe care intenționați să le transportați în bagajul de mână nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, va trebui să le transportați în bagajul de cală”, menționează cei de la Serviciul Român de Informații.

