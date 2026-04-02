Ouăle roșii de Paște sunt axul mesei de Sărbătoare. La fel ca Bradul de Crăciun, în jurul lor se construiește totul. Mielul și porcul or fi vedete pe masă, dar esența este alta. Poți arde friptura, poți rata ciorba sau drobul, dar pentru ouăle roșii nu ai nici o scuză. Pare un lucru ușor de atins, dar aici nu vorbim de o rețetă, este un ritual.

În primul rând, în Joia Mare a tuturor, ortodocși sau catolici, faci o cruce mare. Scoți ouăle din frigider sau din cuibar, care, cum și purcezi… Ouăle trebuie să fie obligatoriu „de țară”! Coaja poroasă, dură, va asigura absorbția colorantului și vor rezista în oala de fiert. Ouăle de la market au coaja subțire, bej, vor crăpa, vor avea o nuanță mai degrabă maro, maxim bordeaux, și veți pierde cel puțin unul din trei.

Ouăle se împritenesc cu temperatura camerei înainte de:

Degresare – lăsate în apă călduță, cu puțin de oțet. Spălate cât se poate. Nu se râcâie găinațul frenetic.

Se fierb, la foc mic! într-o oală mai mult largă decât înaltă, cu grijă să nu se ciorovăiască!

Apoi se pun în vopsea conform indicațiilor de pe plicul miraculos. Oțetul și sarea sunt fixatorul culorii.

Se usucă pe un suport asorbant înainte de a te gândi la cineva de-ai fi vrut să fie acolo.

Ce faci dacă totuși se sparg

Niciodată nu vei pune pe masă ouă ciobite, crăpate. Este un afront de neiertat, în Oltenia, blestem. Dar se pot transforma în salată de ouă cu hrean, hasmațuki, muștar, tarhon, maioneză etc pe vremuri de restriște sau huzur.

