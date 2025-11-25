Definiția din DEX a cuvântului „femeie”, contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri

De Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, organizația World Vision România cere Academiei Române să schimbe definiţia cuvântului „femeie” din dicţionare, acuzând că termenul este încă asociat cu etichete depreciative, în timp ce „bărbatul” primeşte definiţii care sugerează putere şi prestigiu.

ONG-ul a avertizat că aceste diferențe de perspectivă întrețin stereotipurile și contribuie la perpetuarea violenței de gen, relatează Mediafax.

Un ONG contestă public definiția din DEX a cuvântului „femeie”

Potrivit comunicatului publicat de World Vision România, dicționarele de sinonime încă listează termeni peiorativi pentru cuvântul „femeie”, fiind asociat cu „nevastă, muiere, femeie de serviciu” sau chiar „femeie publică” cu trimitere la „cocotă, prostituată” și alți termeni de acest gen.

În privința termenului „bărbat”, ONG-ul reclamă că el este asociat în dicționare cu termeni precum „bărbat adevărat, voinic, curajos sau om în toată firea”, reprezentanții afirmând că „diferența de perspectivă este evidentă”.

Fundația solicită Academiei Române revizuirea și actualizarea acestor definiții, astfel încât să reflecte realitatea prezentului și principiile egalității de gen, după cum se arată în comunicatul publicat de World Vision România.

„Dacă vrem o Românie în care fetele și femeile sunt respectate, trebuie să începem cu fundamentul culturii: cuvântul. O definiție nu este un detaliu tehnic. Este cel mai simplu mod în care înțelegem și exprimăm un concept. Și acest lucru trebuie să reflecte respect, nu stereotipuri”, a precizat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Alături de DEX Online, organizația a introdus în proiectul „cuvântul din vitrină”, termenul „femeie”, definit cu o serie de caracteristici precum „curajoasă, hotărâtă, determinată, înțeleaptă, inteligentă, puternică, fermă, vizionară, empatică”.

Această inițiativă are scopul de a schimba percepția asupra termenului, definindu-l în concordanță cu autonomia, forța, dar și influența pozitivă pe care femeile o au în societatea contemporană.

Apelul vine pe fondul statisticilor ridicate legate de abuz din România. Potrivit ONG-ului, peste 5 din 10 fete cunosc adolescente care au trecut prin forme de abuz. De asemenea, 4 din 10 băieți cunosc fete care au fost victimele unui abuz.

„Fetele raportează într-o proporție de aproape 90% experiențe precum atingeri neconsimțite, presiune fizică, intimidări sau comentarii sexuale, iar băieții confirmă la rândul lor că astfel de situații se întâmplă frecvent în comunitățile lor. Deși 57% dintre băieți declară că se identifică cu valorile mișcării feministe, doar 8% ar interveni activ în apărarea unei fete agresate”, arată sursa citată.

Recomandările autorului: