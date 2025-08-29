Cum prepari clătite pufoase cu caise. Desertul rapid pentru zilele de vară

Clătitele pufoase cu caiese sunt un adevărat răsfăț de vară. Ele sunt perfecte atât pentru micul dejun, cât și pentru un desert rapid. Gustul dulce-acrișor al caiselor se îmbină perfect cu textura moale și aerată a aluatului, rezultâd un preparat ce poate fi adaptat cu ușurință, în funcție de preferințe.

Ele pot fi servite simple sau cu un praf fin de zahăr pudră. Pentru cei care prefer un plus de prospețime, fructele proaspete completează perfect aroma, aducând o notă crocantă și zemoasă. Dacă se vrea o variantă mai ușoară, un sos cremos din iaurt grecesc cu miere și puțină scorțișoară aduce echilibru și răcorire.

Poți adăuga, de asemenea, și frișcă naturală sau o cupă de înghețată de vanilie, peste care să mai torni și un sos cald de caramel sau ciocolată.

Ingrediente

200 g f ăină albă

2 ouă medii

300 ml lapte

2 linguri de zahăr

1 pliculeț zahăr vanilat

1 v ârf de cu țit sare

4 –5 caise coapte

20 g unt sau ulei pentru pr ăjit

Mod de preparare

Caisele se spală și se curăță de sâmburu, apoi se taie în cubulețe mici. Într-un bol se cerne făina, se adaugă sarea, zahărul și zahărul vanailat. Se bat apoi ouăle și se încorporează treptat în amestec, alternând cu laptele, până ce se obține un aluat omogen, fluid și fără a avea cocoloașe. Se adaugă apoi bucățelele de caise și se amestecă ușor, pentru a nu le zdrobi.

Se încinge apoi untul sau uleiul într-o tigaie antiaderentă și se toarnă câte un polonic din compoziție. Se lasă clătita să se coacă 1-2 minute pe fiecare parte, până ce devine aurie. Se repetă acest proces până la terminarea compoziției, păstrând clătitele calde. Se servesc apoi simple, pudrate cu zahăr sau însoțite de iaurt cu miere, frișcă sau sos de vanilie.

