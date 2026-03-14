Județul din România în care pensionarii primesc 544 lei în plus la pensie, în 2026

Sute de mii de pensionari din România depind de banii statului pentru a ajunge la nivelul pensiei minime garantate. În fiecare lună, aceștia primesc sume suplimentare cuprinse între aproximativ 438 și 627 de lei, în funcție de județul în care locuiesc și de pensia calculată pe baza contribuțiilor.

Potrivit datelor oficiale, în jur de 843.000 de pensionari nu ating pragul pensiei minime doar din contributivitate. În cazul lor, statul completează diferența până la suma stabilită prin lege, astfel încât venitul lunar al acestora să ajungă la 1.281 de lei.

Ajutorul, prevăzut în lege

Măsura este reglementată de Legea nr. 360/2023, care stabilește acordarea unui venit minim garantat pentru persoanele care au îndeplinit condițiile de pensionare, dar care, din cauza contribuțiilor mici, nu ating pragul stabilit de lege. Astfel, bugetul de stat acoperă diferența dintre pensia calculată și pragul minim de 1.281 de lei.

La începutul anului 2026, pensiile trebuiau majorate cu 7%, potrivit mecanismului de indexare prevăzut. Dacă această creștere ar fi fost aplicată, aproximativ 4,6 milioane de pensii ar fi urmat să crească, în medie, cu circa 190 de lei. Pentru pensionarii aflați la limita venitului minim, o astfel de majorare ar fi reprezentat un ajutor important, mai ales în contextul creșterii costului vieții și al scumpirilor din ultimii ani.

Însă, în absența acestei indexări, statul român continuă să dea bani pentru ca veniturile celor mai vulnerabili pensionari să atingă nivelul minim stabilit.

Diferențe mari între județe

Valoarea ajutorului oferit de stat diferă de la o regiune la alta, în funcție de nivelul pensiilor calculate inițial. În unele județe, statul plătește peste 600 de lei în plus, în timp ce în altele, sub 500 de lei. Cei mai mulți bani se dau în Maramureș, unde 28.554 de pensionari primesc, în medie, 627 de lei lunar pentru a ajunge la pensia minimă.

În Argeș, pensionarii primesc 544 lei în plus la pensie, în 2026.

Situații similare se regăsesc și în alte județe:

Caraș-Severin – 11.956 pensionari primesc, în medie, 601 lei;

Hunedoara – 16.183 pensionari beneficiază tot de aproximativ 601 lei în plus;

Alba – 546 lei în plus pentru 13.815 pensionari;

Vaslui – 547 lei în plus pentru 21.565 beneficiari;

Iași – 543 lei în plus pentru 31.780 pensionari;

Neamț – 520 lei în plus pentru 26.076 pensionari;

Timiș – 519 lei în plus pentru 22.794 beneficiari.

Diferențele dintre județe reflectă, în mare parte, nivelul contribuțiilor realizate de pensionari în perioada activă. Pentru mulți vârstnici, aceste sume suplimentare reprezintă un sprijin esențial pentru acoperirea cheltuielilor lunare.

