Diferențele dintre polei și gheață. Care este mai periculos pe șosele pentru șoferi

Deși vedem poleiul și gheața ca o simplă apă înghețată, ele pot căpăta o varietate de forme fascinante.

În timpul sezonului rece, gheața și poleiul sunt două dintre cele mai întâlnite fenomene naturale, ele creează pericole pe șosele drumuri și trotuare. Deși mulți le confundă, există diferențe mari între ele, atât în modul de formare, cât și în riscurile pe care le au, relatează Met Office.

Care sunt diferențele între polei și gheață

Poleiul reprezintă un fenomen meteo care este caracteristic sezonului rece. Pe sol sau pe alte suprafețe se formează un strat subțire de gheață care poate fi opacă sau transparentă.

Poleiul are o densitate cuprinsă între 0,1 și 0,6 g/cm³, iar greutatea specifică variază între 0,6 și 0,9 g/cm³. Valorile depind de grosimea stratului de gheață și de cantitatea de apă înghețată.

Poleiul se formează atunci când apa din ploaie, burniță sau picături de ceață îngheață. Reprezintă un fenomen meteorologic periculos, iar asta determină condiții de alunecare pe drumuri.

Gheața este un fenomen natural, se formează pe mări, oceane, lacuri și râuri, din cauza temperaturilor scăzute. Când temperaturile ajung la 0 grade sau coboară sub acest prag, apa de pe șosele, trotuare, drumuri sau acoperișuri îngheață și reprezintă un pericol pentru oameni. În unele cazuri, gheața poate sparge chiar și cele mai dure țevi metalice în timpul iernii.

De ce este poleiul mai periculos

Poleiul reprezintă un pericol major pentru că este un strat fin de gheață, greu de detectat, este periculos atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni, mai ales noaptea sau când lumina este slabă.

Recomandările autorului: