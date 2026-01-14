România se află sub o atenționare de cod galben care vizează, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității.

Intensificări ale vântului vor, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40…50 km/h).

„Se va forma ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură”

La solicitarea Gândul, Raul Ilea, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

„Astăzi, în țară, valori de temperatură în creștere față de ziua de ieri, însă se vor menține sub cele specifice perioadei.

În partea de nord, centru, est și sud a țării vor fi înnorări temporare și precipitații slabe , restrânse, în special sub formă de ploaie prin Banat și Crișana și mixte la munte, precum și în Maramureș.

, restrânse, în special sub formă de ploaie prin Banat și Crișana și mixte la munte, precum și în Maramureș. În Transilvania, pe alocuri, se va forma polei . Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în zona montană înalta. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -6 și 6 grade. La noapte vor fi înnorări temporare în sud-vest și sud și mai mult noros în rest.

. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în zona montană înalta. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -6 și 6 grade. La noapte vor fi înnorări temporare în sud-vest și sud și mai mult noros în rest. Vor fi precipitații slabe, în special sub formă de ploaie, pe spații mici în Banat, și mixte în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonat în estul Munteniei. Bineînțeles, în aceste zone, pe alocuri se va depune polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană. Minimele termice se vor încadra între -8 și 3 grade, iar pe arii restrânse se va forma ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.

În București, astăzi, în timpul zilei, valori termice sub cele specifice perioadei, cu maximă de minus două minus un grad. Cerul va fi variabil, iar vântul slab până la moderat. La noapte, minima termică va fi de minus șase – minus 4 grade”, a precizat, pentru Gândul, Raul Ilea – meteorologul de serviciu al ANM.

Minus 11 grade la București, la ora 07:00

În această dimineață, potrivit ANM, bucureștenii au avut parte de ger, iar termometrele au arătat minus 11 grade Celsius.

La aceeași oră s-au înregistrat minus 8 grade la Suceava, minus 9 grade la Botoșani, minus 7 grade la Vaslui, Bacău și Miercurea Ciuc.

Nu a nins în nicio zonă a României, temperaturile au fost zub zero grade, cu excepția Reșiței, acolo unde s-a înregistrat 1 grad Celsius, iar aerul, potrivit ANM, a fost cețos.

