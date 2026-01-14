Prima pagină » Știri » Când scăpăm de frig, ceață și polei. ANM, pentru Gândul: „Valori de temperatură sub cele specifice perioadei”

Când scăpăm de frig, ceață și polei. ANM, pentru Gândul: „Valori de temperatură sub cele specifice perioadei”

Cristian Lisandru
14 ian. 2026, 10:33, Știri
Când scăpăm de frig, ceață și polei. ANM, pentru Gândul: „Valori de temperatură sub cele specifice perioadei”

România se află sub o atenționare de cod galben care vizează, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

Vântul va avea intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, cu viteze de 70…80 km/h, viscolind zăpada și determinând scăderea vizibilității.

Intensificări ale vântului vor, pe arii restrânse și în zonele joase din sud-vest, centru și nord-est (cu viteze de 40…50 km/h).

„Se va forma ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură”

La solicitarea Gândul, Raul Ilea, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre vreme.

Astăzi, în țară, valori de temperatură în creștere față de ziua de ieri, însă se vor menține sub cele specifice perioadei.

  • În partea de nord, centru, est și sud a țării vor fi înnorări temporare și precipitații slabe, restrânse, în special sub formă de ploaie prin Banat și Crișana și mixte la munte, precum și în Maramureș.
  • În Transilvania, pe alocuri, se va forma polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în zona montană înalta. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -6 și 6 grade. La noapte vor fi înnorări temporare în sud-vest și sud și mai mult noros în rest.
  • Vor fi precipitații slabe, în special sub formă de ploaie, pe spații mici în Banat, și mixte în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și zonat în estul Munteniei. Bineînțeles, în aceste zone, pe alocuri se va depune polei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană. Minimele termice se vor încadra între -8 și 3 grade, iar pe arii restrânse se va forma ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.

În București, astăzi, în timpul zilei, valori termice sub cele specifice perioadei, cu maximă de minus două minus un grad. Cerul va fi variabil, iar vântul slab până la moderat. La noapte, minima termică va fi de minus șase – minus 4 grade”, a precizat, pentru Gândul, Raul Ilea – meteorologul de serviciu al ANM.

Minus 11 grade la București, la ora 07:00

În această dimineață, potrivit ANM, bucureștenii au avut parte de ger, iar termometrele au arătat minus 11 grade Celsius.

Sursa – ANM

  • La aceeași oră s-au înregistrat minus 8 grade la Suceava, minus 9 grade la Botoșani, minus 7 grade la Vaslui, Bacău și Miercurea Ciuc.

Nu a nins în nicio zonă a României, temperaturile au fost zub zero grade, cu excepția Reșiței, acolo unde s-a înregistrat 1 grad Celsius, iar aerul, potrivit ANM, a fost cețos.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Pe gerul de noaptea trecută, Asistenţa Socială a mers pe străzile din Bucureşti ca să strângă oamenii fără adăpost
08:15
Pe gerul de noaptea trecută, Asistenţa Socială a mers pe străzile din Bucureşti ca să strângă oamenii fără adăpost
Gândul de Vreme Urmează cea mai rece noapte de la începutul iernii. ANM, pentru Gândul: „Așteptăm un val de ninsori”
10:37, 12 Jan 2026
Urmează cea mai rece noapte de la începutul iernii. ANM, pentru Gândul: „Așteptăm un val de ninsori”
FLASH NEWS Râsul nu va putea fi niciodată capturat. Colecția de glume la adresa arestării lui Nicolas Maduro
17:41, 10 Jan 2026
Râsul nu va putea fi niciodată capturat. Colecția de glume la adresa arestării lui Nicolas Maduro
ULTIMA ORĂ Șeful IPJ Dolj a făcut infarct, la 51 de ani. Era la comanda Poliției de mai bine de un an
14:58, 10 Jan 2026
Șeful IPJ Dolj a făcut infarct, la 51 de ani. Era la comanda Poliției de mai bine de un an
FLASH NEWS Angajaţii DRDP Craiova, impresionaţi de peisajele de iarnă de pe drumurile pe care trebuie să le deszăpezească: „Suntem puţin invidioşi pe ei”
12:44, 09 Jan 2026
Angajaţii DRDP Craiova, impresionaţi de peisajele de iarnă de pe drumurile pe care trebuie să le deszăpezească: „Suntem puţin invidioşi pe ei”
Gândul de Vreme Weekend polar în România, meteorologii ANM anunță temperaturi de până la -18 grade Celsius. Prognoza de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
11:01, 09 Jan 2026
Weekend polar în România, meteorologii ANM anunță temperaturi de până la -18 grade Celsius. Prognoza de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
De ce nu trebuie să iei decizii atunci când ești stresat și grăbit?
EXTERNE Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
11:53
Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
FLASH NEWS Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
11:49
Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
SPORT Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
11:46
Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
ECONOMIE INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
11:31
INS: Rata anuală a inflaţiei a fost de 9,7%, în decembrie 2025. Energia electrică s-a scumpit cu aproximativ 61%
SPORT Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
11:27
Clubul din Superligă cu unii dintre cei mai fanatici suporteri, scos la vânzare chiar înainte de startul campionatului. Câți bani vor acționarii
FLASH NEWS Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
11:20
Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”

Cele mai noi

Trimite acest link pe