Prima pagină » Știri » Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Cristian Lisandru
21 ian. 2026, 10:54, Știri
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

În luna ianuarie, cuvântul de ordine este „gerul”. România se află sub o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00. 

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării.

Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

„În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei. Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig”, a transmis ANM.

Sursa – ANM

„Trecător vor fi precipitații slabe, mixte”

Dacă sunt sau nu schimbări în evoluția vremii, pentru astăzi – 21 ianuarie 2026 – aflăm de la meteorologul de serviciu al ANM, care a oferit ultimele informații pentru Gândul.

Vreme geroasă în nordul Crișanei, prin Maramureș, nordul Moldovei și în mare parte din Transilvania, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -10 grade.

  • În restul țării, vremea este apropiată de normal sau ușor sub ceea ce ar trebui să avem în această perioadă – până în 3-4°, cel mai mult pe litoral.
  • În ceea ce privește precipitațiile, astăzi, pe parcursul zilei, în jumătatea de nord cerul va fi mai mult senin, dar se va înnora treptat.
  • În schimb, în partea de sud a țării, după cum se poate observa și la această oră, o arie de nebulozitate a cuprins regiunile respective.
  • În ceea ce privește precipitațiile, trecător vor fi precipitații slabe, mixte, în special la noapte și mâine dimineața regiunile sudice.

Pe arii restrânse vor fi depuneri de polei până în ora 8:00, cu probabilitate mai mare prin Muntenia, apoi și prin partea de sud a Moldovei”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Temperaturi în România – 21 ianuarie 2026, ora 07:00 | Sursa – ANM

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
14:21
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
FLASH NEWS Agricultorii din România vor să mute protestele la Bucureşti, dacă semnalele de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria nu le vor fi favorabile
11:43
Agricultorii din România vor să mute protestele la Bucureşti, dacă semnalele de la Bruxelles şi de la Palatul Victoria nu le vor fi favorabile
BANI La Botoșani, o persoană a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat și a uitat banii pe aparat
14:35, 19 Jan 2026
La Botoșani, o persoană a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat și a uitat banii pe aparat
ULTIMA ORĂ Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3
09:14, 19 Jan 2026
Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România anunţă un record de 19,6%, în 2025, pentru Pilonul 3
ULTIMA ORĂ Ger năprasnic peste Argeş. Serviciul Salvamont atenţionează turiştii: „Nu abordați traseele la peste 1.500 m altitudine”
19:04, 18 Jan 2026
Ger năprasnic peste Argeş. Serviciul Salvamont atenţionează turiştii: „Nu abordați traseele la peste 1.500 m altitudine”
ULTIMA ORĂ După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov
17:59, 18 Jan 2026
După întâlnirea cu Nicuşor Dan, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) în România merge la Sibiu şi Braşov
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Promotor.ro
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat ceasul atomic?
EVENIMENT George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
11:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
NEWS ALERT 🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
10:52
🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
TRANSPORT Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
10:48
Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
ECONOMIE Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
10:46
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
NEWS ALERT 🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
10:45
🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
AUTO Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească
10:45
Greșeala pe care o fac mulți șoferi iarna. Titi Aur explică de ce nu e bine să lași motorul mult timp la ralanti să se încălzească

Cele mai noi

Trimite acest link pe