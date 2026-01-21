Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

În luna ianuarie, cuvântul de ordine este „gerul”. România se află sub o informare meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 19 ianuarie, ora 10:00 – 22 ianuarie, ora 10:00.

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării.

Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

„În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei. Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig”, a transmis ANM.

„Trecător vor fi precipitații slabe, mixte”

Dacă sunt sau nu schimbări în evoluția vremii, pentru astăzi – 21 ianuarie 2026 – aflăm de la meteorologul de serviciu al ANM, care a oferit ultimele informații pentru Gândul.

„Vreme geroasă în nordul Crișanei, prin Maramureș, nordul Moldovei și în mare parte din Transilvania, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -10 grade.

În restul țării, vremea este apropiată de normal sau ușor sub ceea ce ar trebui să avem în această perioadă – până în 3-4°, cel mai mult pe litoral.

– până în 3-4°, cel mai mult pe litoral. În ceea ce privește precipitațiile, astăzi, pe parcursul zilei, în jumătatea de nord cerul va fi mai mult senin, dar se va înnora treptat .

. În schimb, în partea de sud a țării, după cum se poate observa și la această oră, o arie de nebulozitate a cuprins regiunile respective .

. În ceea ce privește precipitațiile, trecător vor fi precipitații slabe, mixte, în special la noapte și mâine dimineața regiunile sudice.

Pe arii restrânse vor fi depuneri de polei până în ora 8:00, cu probabilitate mai mare prin Muntenia, apoi și prin partea de sud a Moldovei”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

