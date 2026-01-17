Prima pagină » Social » Evită să ții aceste alimente pe ușa congelatorului. Înghețata se numără printre ele

17 ian. 2026, 21:33, Social
În general, congelatorul unui frigider este destul de mic. În momentul în care vrem să punem ceva la congelat, mai ales dacă deja există și alimente înăuntru, primul instinct este să alegem locul liber pe care îl vedem prima oară, iar acest lucru poate fi o greșeală, în anumite situații.

Atunci când punem în congelator alimente, cei mai mulți dintre noi aleg primul loc disponibil care le iese în față. Deși poate să pară un lucru banal, unele alimente pot avea serios de suferit dacă le punem pe ușa congelatorului, relatează Click.

Totul pornește de la faptul că, atunci când deschidem congelatorul, alimentele depozitate pe rafturile de pe ușă sunt expuse unor fluctuații de temperatură, iar asta le poate afecta condiția, mai ales dacă sunt mai sensibile.

Ce produse nu trebuie ținute pe ușa de la congelator

Primul și cel mai sensibil aliment este carnea. Indiferent dacă vorbim de piept de pui, aripi sau carne tocată. În schimb, ea ar trebui ținută cât mai în spate, unde temperatura este mereu constantă și rece.

Înghețata reprezintă un alt aliment care ajunge de cele mai multe ori pe ușa de la congelator, iar asta nu este tocmai indicat. Pentru a își menține textura, ea are nevoie de temperaturi reci constante.

Nici peștele sau fructele de mare nu ar trebui ținute pe rafturile de la ușă. Ele sunt foarte sensibile la fluctuațiile de temperatură, iar pentru a evita orice fel de problemă ar trebui ținute cât mai în spate, ori în sertarele inferioare.

Iar, nu în ultimul rând, vorbim despre fructe și legume, alimente care nu trebuie depozitate în acel loc. Textura lor se poate degrada din cauza fluctuațiilor de temperatură, așa că ar trebui ținute în sertare. Deși este un detaliu aparent banal, locul din congelator în care depozităm alimentele poate avea un impact semnificativ asupra calității lor. Din acest motiv, ele trebuie depozitate în sertare, cât mai în spate.

