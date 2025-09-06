Prima pagină » Actualitate » Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei

Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei

Cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de TOATĂ gheața din congelator, folosind doar o sticlă de ulei

Iată cel mai tare truc din bucătărie. Cum să scapi de toată gheața din congelator, utilizând doar o sticlă de ulei.

În multe dintre locuințe, acumularea de gheață în congelator este o problemă deja constantă. Stratul albicios care se formează pe pereți reduce spațiul util, consumă mai multă energie electrică și afectează, în final, calitatea alimentelor. Cu toate că tehnologia no-frost a devenit standard în modelele moderne de frigidere, multe dintre gospodării încă folosesc aparate clasice, care necesită o atenție suplimentară.

Cauza principală a formării gheții este execesul de umiditate. Când pungile cu alimente nu sunt sigilate corect sau recipientele nu au capace, apa se evaporă, se condensează pe pereți și apoi îngheață. Mai mult, acest fenomen limitează circulația aerului rece, iar congelatorul trebuie să funcționeze mai intens, fapt care se reflectă și în factura de energie.

În afară de dezghețarea periodică și uscarea pereților însă, există un truc casnic foarte eficient. Este suficient să folosești un aliment gras, precum untul sau uleiul, aplicat în strat subțire pe pereții deja curățați și uscați ai congelatorului. Acest strat uleios creează o barieră fină între suprafața rece și umiditate, fapt care îngreunează formarea de gheață și prelunge intervalul dintre curățări.

Iar eficiența acestui truc crește dacă sunt respectate câteva reguli simple. Alimentele trebuie sigilate corespunzător în pungi sau recipiente etanșe, ușa frigiderului verificată pentru a închide correct, iar congelatorul trebuie dezghețat cel puțin o dată pe an. Este, de asemenea, important și să nu fie introduse alimente fierbinți, întrucât aburul generat se transformă rapid în gheață pe pereți.

