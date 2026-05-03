Ziua Mondială a Râsului: cum a apărut sărbătoarea și de ce este celebrată mereu în prima duminică a lunii mai

Ziua Mondială a Râsului. Această sărbătoare este celebrată mereu în prima duminică a lunii mai. Anul acesta pică pe 3 mai. Este vorba despre o sărbătoare dedicată bucuriei, precum și conexiunii dintre persoane și a sănătății emoționale. Ziua a fost inițiată în 1998.

Mesajul pe care ziua îl transmite este simplu, dar cu o notă specială. Și anume faptul că râsul, nu doar că poate fi „contagios”, este un mod prin care persoanele se pot apropia. De altfel, este o zi simbolică în care se spune că râsul poate să contribuie la o viață mai sănătoasă și echilibrată, scrie Mediafax.

Cum a luat naștere Ziua Mondială a Râsului?

Dar, totuși, cum a luat naștere această sărbătoare? Totul a început pe 10 ianuarie 1998, în orașul Mumbai. Atunci, Ziua Mondială a Râsului a fost celebrată pentru prima oară. Inițiativa a venit din partea medicului indian Madan Kataria, fondatorul mișcării Laughter Yoga (Yoga Râsului). Este un concept simplu, dar cu efect uriaș pentru oameni. Râsul este vizualizat precum un „exercițiu conștient”, dar care poate să aibă un efect terapeutic.

Desigur, și specialiștii susțin că râsul poate avea mai multe beneficii asupra oamenilor. Pe lângă faptul că poate contribui la reducerea stresului și a anxietății, râsul poate îmbunătăți starea de spirit și poate stimula sistemul imunitar. De asemenea, poate ajuta la creșterea nivelului de energie și la crarea unor relații sociale.

Mișcarea Yoga Râsului, fondată de medicul indian Madan Kataria, a devenit un fenomen global. La momentul actual, există peste șase mii de cluburi dedicate râsului la nivel mondial. Această zi specială este celebrată prin evenimente specifice, iar scopul este simplu. Și anume, să promoveze pacea, prietenia, fraternitatea și oferirea unei atitudini pozitive față de viață.

