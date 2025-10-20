Nicola Elena, o fată în vârstă de 9 ani, a dispărut fără urmă în seara zilei de 20 octombrie. Oamenii legii au început căutările și a fost emis RO-ALERT prin telefoanele bucureștenilor.

Fata a fost dată dispărută de familie. Danciu Nicola Elena a plecat voluntar de acasă în cursul zilei de astăzi.

„La data de 20.10.2025, DANCIU NICOLA ELENA in varsta de 9 ani a plecat voluntar din Bucuresti, Sector 2.Semnalmente:inaltime 1,40m, 40 kg greutate, ten deschis, par saten constitutie slaba, ochi verzi caprui.Imbracaminte: tricou rosu, geaca de blug albastru, pantaloni trenind bleumarin cu dungi roz.Orice informatie va fi transmisa la 112. ”

La ora 21:20, fata a fost găsită, a informat Poliția Capitalei. Minora se află în afara oricărui pericol.