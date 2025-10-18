Prima pagină » Social » Harta României se va schimba. 150 de orașe ar putea deveni comune, iar Chiajna și Florești municipii

Harta României se va schimba. 150 de orașe ar putea deveni comune, iar Chiajna și Florești municipii

Guvernul vrea să facă o reorganizare teritorială: apar orașe noi, dispar orașe vechi. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. Pe de altă parte, alte localități, aproape 150, cad în rang de la oraș la comună. 

Sunt numeroase localități care nu se mai încadrează în numărul de locuitori. Proiectul Ministrului Dezvoltării ar putea fi inclus în Pachetul 3 de reforme.

150 de orașe ar putea deveni comune

Vatra Dornei, supranumită Perla Bucovinei, a fost declarată în anii 2000 municipiu. Stațiunea are acum o populație cât un oraș, puțin peste 12.000 de locuitori.

„Din păcate activitatea turistică, economică, sunt slabe, orașul depopulat.”

„Uşor ușor încep lucrurile să prindă contur și la noi”, spun localnicii, potrivit Observator News.

Primarul nu vrea să audă de o astfel de variantă

„Trebuie să se încheie un ciclu electoral să se întâmple lucrul asta, trebuie să țină cont și de un ciclu al banilor europeni. Vin inclusiv pe rangul localității”, spune Marius Rîpan, primar Vatra Dornei.

Și Orșova ar putea să își piardă statutul de municipiu, însă primarul vede altfel situația.

„Am intra într-o normalitate pentru că Orșova nu are ce să caute municipiu. Vom primi mai puțini bani”, spune Adrian Cican, primar Orşova.

„Nu sunt locuri de muncă, tineretul pleacă afară, salariile sunt mici, e o situație foarte proastă”, spun localnicii.

Din cele 3.228 de localități din România, 209 nu îndeplinesc nici acum criteriile de populație: 10.000 de locuitori pentru un oraş şi 40.000 pentru un municipiu. Ministrul Dezvoltării propune acum alte praguri: 7.000 de locuitori pentru oraș şi 25.000 pentru municipiu.

45 de comune depășesc 10.000 de locuitori

Floreşti şi Chiajna ar trebui să devină chiar municipii. În acte, populația Chiajnei a crescut în ultimele 3 decenii de la 7.000 la peste 40.000 de locuitori. În realitate, însă, autoritățile estimează 100.000 de oameni, mai mulți decât în Vaslui spre exemplu. Infrastructura este depășită, în comună nu este niciun spital, ci doar 3 policlinici, 3 școli și mai multe grădinițe.

„Eu nu știu cum o să devină municipiu pentru că sunt atâtea blocuri construite și sunt numai puțuri de apă fără canalizare. Nu e apă curentă. Ar fi nevoie de o piață, nu există în zona, școli cu siguranță”, spun localnicii.

