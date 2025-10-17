Prima pagină » Actualitate » Orașele românești care riscă să ajungă sate. Care este motivul, de fapt

17 oct. 2025, 18:13, Actualitate
Orașele românești care riscă să ajungă sate. Care este motivul, de fapt

Deși ar putea fi greu de crezut, unele dintre orașele românești ar putea să ajungă sate. Totul pornește, de fapt, de la câteva criterii demografice care stabilesc rangul orașelor și municipiilor. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a susținut că peste 200 de localități din țară nu mai îndeplinesc un criteriu important – numărul minim de locuitori care este prevăzut de legislație.

În acest sens, ar putea exista o posibilitate ca unele orașe din România să fie transformate, practic, în sate. Astfel de criterii demografice pot stabili atât rangul orașelor, cât și cel al municipiilor, iar Ministrul Dezvoltării susține că acestea trebuie să fie revizuite. La ora actuală, susține oficialul, din 103 municipii, 57 nu respectă criteriul demografic. În cazul orașelor, din cele 216, 146 de orașe „nu respectă acest criteriu demografic”.

Criteriul demografic pentru municipiu: să aibă cel puțin 40.000 de locuitori.

Criteriul demografic pentru oraș: să aibă cel puțin 10.000 de locuitori.

„Uitându-ne pe aceste criterii şi pe datele din Recensământul populaţiei, pentru că principalul criteriu se referă la populaţie, putem să vedem următorul lucru: din 103 municipii, 57 nu respectă acest criteriu, care astăzi este de 40.000 de locuitori pentru un municipiu. La oraşe, din 216, 146 de oraşe nu respectă acest criteriu demografic care este de 10.000 de locuitori”, a explicat Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Orașele care ar putea deveni municipii: Florești, Chiajna, Bragadiru, Voluntari, Popești-Leordeni

De altfel, Ministrul Dezvoltării a mai menționat faptul că, în prezent, există 45 de comune care ar trebui reclasificate drept orașe, deoarece au peste 10.000 de locuitori. Printre acestea se numără Florești și Chiajna, cele două așezări având peste 40.000 de locuitori. Practic, ar putea deveni municipii, potrivit legii. Același criteriu este îndeplinit și de orașele Bragadiru, Voluntari și Popești-Leordeni. Au potențialul de a fi transformate în municipii.

De menționat faptul că analiza prezentă are un singur criteriu la bază, și anume cel demografic. Vor fi luate în considerare și alte criterii privind infrastructura, serviciile publice și dezvoltarea locală. Există un proiect de reevaluare a orașelor și satelor din România, însă rămâne de văzut dacă acesta va fi adoptat, arată Bzi.

Singurul sat din România care are un locuitor este Poiana Măgura.

Sursă foto: Shutterstock – imaginea are rol ilustrativ

