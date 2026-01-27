Tânăr îmbrăcat cu geacă Moncler și încălțat de la Adidas, filmat când cerșea în gara din Koln. „Așa arată sărăcia în Germania”

Imagini controversate au fost publicate pe Facebook de un deputat CDU din Germania. Carsten Muller a prezentat o filmare din gara din Koln în care apare un tânăr îmbrăcat într-o geacă Moncler și încălțat de la Adidas surprins la cerșit.

Postarea lui Muller a stârnit numeroase reacții în mediul online, dezbateri aprinse izbucnind între cei care au văzut imaginile.

„Este o palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”

Filmarea a fost făcută cu telefonul mobil chiar de politicianul CDU, care se pregătea să plece spre Bruxelles. El a zărit pe peronul gării din Koln un tânăr purtând brand-uri renumite care cerșea de la călători.

„Pantofi de marcă Adidas, geacă Moncler, iar pe carton scria «Vă rog pentru mâncare, mulțumesc». Adresarea se face într-o germană foarte stâlcită.

Așa arată sărăcia în Germania! Acest lucru mă enervează foarte, foarte tare, este o palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași și arată că este necesară o acțiune suplimentară, desigur, una diferențiată. În acest caz concret, de exemplu, din partea forțelor de securitate ale căilor ferate”, a scris pe Facebook Carsten Muller.

Printre cei care au văzut filmulețul au fost și persoane care au vrut să știe cum a recunoscut el că geaca era un model original Moncler, care are prețuri ce variază între 700 și 2.000 de euro. „Recunoașteți că acestea sunt haine originale? Ce ar trebui să poarte un cerșetor, în opinia ta?”, l-a întrebat cineva pe deputatul german. Răspunsul acestuia: „Se poate observa clar atunci când stai chiar lângă el”.

Peste un milion de persoane au văzut filmul, postarea lui Muller stârnind numeroase controverse. Cei mai mulți nemți i-au dat dreptate politicianului, declarându-se șocați de această situație calificată drept „absurdă”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Câți bani a primit, în doar 2 ore, un cerșetor din Iași. Este din Bârlad, dar și-a închiriat un apartament în regim hotelier

Dispariția misterioasă a unui cerșetor român în Olanda. A doua zi, în locul lui a apărut alt român

Cât câștigă un cerșetor român pe străzile din Londra. Sumele sunt considerabile!

”Exploatare nemiloasă”. Un cerșetor român a convins doi pensionari să-i ofere economiile de-o viață, de 330.000 de euro