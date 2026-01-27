Desertul ieftin și rapid. Checul din biscuiți care a cucerit pe toată lumea

Când timpul este limitat, iar pofta de dulce te lovește, trebuie să știi că există o soluție ideală. Checul din lapte și biscuiți este una dintre rețetele care demonstrează că nu ai nevoie de ingrediente scumpe sau de multă experiență în bucătărie.

Avantajul principal al acestui desert este că este foarte simplu. Spre deosebire de alte rețete clasice, care implică ou, făină, unt și timp lung de pregătire, această rețetă se bazează doar pe biscuiți și lapte, ingrediente pe care mulți le au deja în bucătărie. Rezultatul are o textură moale, ușor umedă și un gust fin plăcut, potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți. În plus, este o opțiune ideală atunci când vrei ceva dulce fără a face cumpărături suplimentare.

Desertul ieftin și rapid, chec din doar două ingrediente

Pentru a prepara acest chec rapid, ai nevoie de doar trei ingrediente:

250 de grame de biscuiți de ciocolată

250 ml de lapte

8 grame de praf de copt

Primul pas este mărunțirea biscuiților. Aceștia se rup în bucăți mai mici și se pun într-un blender sau mixer, unde se mixează până se obține o pulbere fină, asemănătoare pesmetului. Acest proces este important pentru ca aluatul să fie omogen și să se lege corect.

Pulberea de biscuiți se transferă apoi într-un bol încăpător. Se adaugă laptele treptat, amestecând continuu, până când compoziția devine uniformă și ușor densă. La final, se adaugă praful de copt și se încorporează delicat, pentru a păstra consistența aerată a aluatului.

După ce aluatul este gata, se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează suprafața cu o spatulă. Checul se coace într-un cuptor preîncălzit, până când capătă o ușoară crustă la suprafață. Testul scobitorii este cel mai sigur mod de a verifica dacă este gata: dacă scobitoarea introdusă în mijloc iese curată sau doar ușor umedă, desertul este copt.

Recomandările autorului: