Prima pagină » Social » Desertul ieftin și rapid. Checul din biscuiți care a cucerit pe toată lumea

Desertul ieftin și rapid. Checul din biscuiți care a cucerit pe toată lumea

27 ian. 2026, 15:40, Social
Desertul ieftin și rapid. Checul din biscuiți care a cucerit pe toată lumea

Când timpul este limitat, iar pofta de dulce te lovește, trebuie să știi că există o soluție ideală. Checul din lapte și biscuiți este una dintre rețetele care demonstrează că nu ai nevoie de ingrediente scumpe sau de multă experiență în bucătărie.

Avantajul principal al acestui desert este că este foarte simplu. Spre deosebire de alte rețete clasice, care implică ou, făină, unt și timp lung de pregătire, această rețetă se bazează doar pe biscuiți și lapte, ingrediente pe care mulți le au deja în bucătărie. Rezultatul are o textură moale, ușor umedă și un gust fin plăcut, potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți. În plus, este o opțiune ideală atunci când vrei ceva dulce fără a face cumpărături suplimentare.

Desertul ieftin și rapid, chec din doar două ingrediente

Pentru a prepara acest chec rapid, ai nevoie de doar trei ingrediente:

  • 250 de grame de biscuiți de ciocolată
  • 250 ml de lapte
  • 8 grame de praf de copt

Primul pas este mărunțirea biscuiților. Aceștia se rup în bucăți mai mici și se pun într-un blender sau mixer, unde se mixează până se obține o pulbere fină, asemănătoare pesmetului. Acest proces este important pentru ca aluatul să fie omogen și să se lege corect.

Pulberea de biscuiți se transferă apoi într-un bol încăpător. Se adaugă laptele treptat, amestecând continuu, până când compoziția devine uniformă și ușor densă. La final, se adaugă praful de copt și se încorporează delicat, pentru a păstra consistența aerată a aluatului.

După ce aluatul este gata, se toarnă într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și se nivelează suprafața cu o spatulă. Checul se coace într-un cuptor preîncălzit, până când capătă o ușoară crustă la suprafață. Testul scobitorii este cel mai sigur mod de a verifica dacă este gata: dacă scobitoarea introdusă în mijloc iese curată sau doar ușor umedă, desertul este copt.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Boșii de la Pro TV, manevră de ultim moment pentru echipa lui Cătălin Măruță. După concedieri, vine lovitura din interior
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Adevarul
Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Click
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
Tatăl criminalului de 13 ani a știut de uciderea lui Mario? Ancheta scoate la iveală detalii care pot schimba complet cazul
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
O expediție în adâncurile oceanului va confirma dacă „oxigenul întunecat” există cu adevărat

Cele mai noi

Trimite acest link pe