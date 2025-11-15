Prima pagină » Social » În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din Italia încep pregătirile pentru Paște

15 nov. 2025, 21:46, Social
Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar în întreaga lume, oamenii încep deja să se pregătească pentru atmosfera festivă. În Caltanissetta, un oraș din Sicilia, atenția se îndreaptă deja către Paște. Acest oraș din centrul celei mai mari insule mediteraneene este renumit în Italia pentru tradițiile și paradele sale pascale.

Orașul din Italia care deja se pregătește de Paște

Sărbătorile de Paște din Caltanissetta nu sunt despre ouă de ciocolată și iepurași drăguți. Aici, credincioșii merg desculți pe străzi, iar figurine în mărime naturală ilustrează Patimile lui Hristos în detalii impresionante. Aceste tradiții sunt atât de adânc înrădăcinate, încât chiar și emigranții se întorc anual pentru a le celebra.

Scenele decorative poartă numele de „vare” și au fost create între 1883 și 1902 de artiștii Francesco și Vincenzo Biangardi, tată și fiu. Originari din Napoli, ei s-au mutat în sud pentru a lucra în Calabria și Sicilia, înainte de a se stabili în Caltanissetta.

Cele 16 vare, dintre care 15 realizate de duo-ul Biangardi, sunt purtate prin oraș într-o procesiune de-a dreptul grandioasă. Fiecare scenă este montată pe o platformă cu roți, la înălțimea umerilor, dominând mulțimile. Salvatore Petrantoni, consilierul responsabil de evenimente, subliniază: „Sunt foarte importante pentru oraș. O vară singură nu ar fi foarte valoroasă, dar ca grup, în cadrul tradiției, devin importante.”

Ora de începere a procesiunii este 20:00. Fiecare grup este însoțit de o fanfară, astfel se creează o atmosferă sonoră unică pe străzile înguste ale orașului. Până la șase persoane sunt necesare pentru a împinge fiecare platformă, deși în prezent sunt ajutate și de roți motorizate.

Fiecare vară are un conducător îmbrăcat în frac, care coordonează mișcarea cu un baston metalic. În fața tuturor merge „cuntastoria” sau povestitoarea, o femeie care recită povestea evangheliilor în siciliană. Scenele nu sunt doar opere de artă, ci au și o importanță deosebită pentru comunitate. Fiecare a fost atribuită unui grup sau unei bresle diferite de muncitori din oraș. Petrantoni explică: „A fost un mod de a mulțumi pentru că nu au existat dezastre în mine.”

