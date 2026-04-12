Incendiu violent la Mănăstirea Bistrița. Arde acoperișul unor chilii și există risc de extindere a focului. 19 mașini de pompieri intervin

Un incendiu violent a izbucnit, duminică, la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea. Există riscul ca flăcările să se extindă la întreaga construcție.

UPDATE: Forțele de intervenție au fost suplimentate

Pompierii militari intervin de peste 3 ore pentru stingerea incendiului izbucnit la Mănăstirea Bistriţa. La faţa locului au fost mobilizate 19 autospeciale – de stingere, de transport, de salvare şi intervenţie la înălţime – de la ISU Vâlcea, ISU Gorj şi ISU Argeş, precum şi o ambulanţă aparţinând SAJ Vâlcea.

Știrea inițială

Pompierii militari intervin în Duminica Paștielui pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Mănăstirea Bistrița, localitatea Costești, județul Vâlcea, relatează Mediafax.

Incendiul se manifestă generalizat la acoperișului unor chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. Exsită risc de propagare la întreaga construcție, estimată la 1.000 mp, precum și la chiliile învecinate.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

Au fost mobilizate 6 mașini de pompieri de la ISU Vâlcea, 3 de la ISU Gorj și 1 de la ISU Argeș, o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, depunând eforturi pentru limitarea propagării flăcărilor la restul construcțiilor.

Intervenția este în dinamică.

